5 películas que debes ver para inspirarte: te ayudarán a aumentar tu confianza

Todos alguna vez hemos atravesado por baches en los que nuestra confianza se ve afectada por cualquier razón y necesitamos un impulso emocional para inspirarnos a recobrar esa fe en nosotras.

En esos periodos, los amigos son una gran ayuda, así como también las películas; especialmente, aquellas con fuertes protagonistas que logran cambiar sus vidas tras ponerse en el primer lugar.

Tales producciones tienen en el poder de darte inyecciones de energía y seguridad en ti misma a la par que narran historias en las que te ves reflejada y te recuerdan que todo puede y va a mejorar.

Las 5 películas para ayudarte a aumentar tu confianza

La lista es realmente infinita, pero puedes empezar con las cinco que te presentamos a continuación. Mientras las ves, obtendrás la dosis de confianza e inspiración que tanto anhelas en esta etapa.

Sexy por accidente (2018)

Si buscas una película para aumentar tu seguridad y amor propio, Sexy por accidente es una gran opción. La película de comedia, con un poderoso mensaje, sigue a la insegura Renee Bennett.

A lo largo de su vida, ha luchado con complejos y baja autoestima con respecto a su imagen. Pero todo cambia cuando despierta de un accidente creyendo que tiene el físico que siempre soñó.

Gracias a esto, su actitud cambia radicalmente y se empodera para vivir su vida con la confianza que nunca había tenido, pero ¿qué pasa cuando descubre que su imagen nunca cambió?

Desafío sobre las olas (2011)

Si lo que buscas es motivación para ir tras sus sueños, Desafío sobre las olas es la cinta para ti definitivamente. El largometraje narra la historia real de la surfista adolescente Bethany Hamilton.

La joven tiene un talento natural para el deporte, pero su vida cambia para siempre luego de perder el brazo izquierdo por el ataque de un tiburón. A pesar de esto, decide no rendirse.

En cambio, impulsada por sus padres y su fe, Bethany decide volver a la tabla y competir. Su determinación, entrega y pasión por el surf la llevarán a superar los obstáculos a enfrentar.

A League of Their Own (1992)

El filme sigue a un grupo de mujeres que formaron un equipo de béisbol femenino justo cuando el deporte estaba a punto desaparecer mientras los hombres estaban en la Segunda Guerra Mundial.

A lo largo de la producción, estas mujeres seguras de sí mismas deben probar que son capaces de competir y luchar con tenacidad. En especial, a su sarcástico y ebrio entrenador, Jimmy Dugan.

Con las actuaciones de Tom Hanks, Geena Davis y Madonna, A League of Their Own es una gran historia para sentirse bien que te recordará que, en esta vida, todo es posible de alcanzar.

Pequeña Miss Sunshine (2006)

Se trata de una de las películas más recomendadas por los psicólogos para fomentar la autoestima. La comedia sigue a los inadaptados integrantes de la familia Hoover en un viaje cambiador.

El destino al que se dirigen a bordo de su destartalada Volkswagen es un concurso de belleza infantil para el que Olive, la miembro más pequeña de la familia, se ha preparado con su abuelo.

Así es que recorren parte de Estados Unidos y atraviesan toda clase de circunstancias para que la niña alcance el sueño de ser la gran ganadora del certamen Pequeña Miss Sunshine.

Mujercitas (2019)

Basada en la novela homónima de Louisa May Alcott, el exitoso filme sigue a cuatro hermanas, criadas por su madre y con ideas progresistas, en su metamorfosis hacia mujeres en el siglo XIX.

La trama se centra especialmente en Jo March, la rebelde de las hermanas, quien no quiere conformarse con casarse y ser madre, sino que aspira a algo más en su vida de lo que se espera.