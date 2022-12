Daniella Álvarez y Daniel Arenas muestran cómo armaron su pino navideño: elogian su decoración

Daniella Álvarez y Daniel Arenas ya están listos para su segunda Navidad como pareja. A pocos días para que llegue la esperada fiesta, los famosos armaron juntos el arbolito navideño de su hogar.

Tal como dicta la tradición, los enamorados adornaron en familia, con amor y muchísima ilusión el pino para darle la bienvenida al espíritu festivo a su casa justo a tiempo para las celebraciones.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas comparten el proceso de decorar su árbol de Navidad

A través de sus perfiles en Instagram, las estrellas compartieron este jueves 15 de diciembre un video en donde muestran todo el proceso que tomó colocar el árbol de Navidad en su morada.

En el comienzo de la grabación de poco más de un minuto, la modelo y el actor aparecen armando las partes de un tradicional pino verde en una esquina de su nido en horas de la mañana.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas presumieron la decoración de su árbol de Navidad este 2022 | Instagram: @danielaalvareztv

Al ritmo de Rockin’ around the Christmas tree de Joshua Lee Turner feat. The Ladybugs, se puede ver a la pareja abriendo las puntas del árbol sintético y rodearlo en equipo con luces amarillas.

Y es que, mientras Daniela desenredaba los cables de las bombillas, Daniel se encargaba de darle la vuelta al enorme árbol con las lucecitas para que quedara perfectamente iluminado.

En las imágenes, también se pudo ver a los tórtolos creando sus propios adornos con algunas hojas, pintura en spray dorada y brillantina del mismo tono para darle un clásico toque sparkly.

Luego de esto, ya en horas de la noche, comenzaron a colocar los ornatos. Este año, los colombianos se apegaron a la tradición y engalanaron su pino con adornos en dorado, blanco y plata.

Tales como esferas, flores de Pascua, hojas brillantes, copos de nieve escarchados y una gran estrella en la punta con la que coronaron su árbol decorado de forma muy elegante.

Una vez que estuvo todo listo, el artista de 43 años y la exreina de belleza de 34 celebraron la llegada de la Navidad a su casa dándose un tierno beso frente a su pino iluminado.

“Esta es la verdadera emoción de la Navidad, hacer el arbolito con quienes amamos, sacar tiempo para nuestra familia, disfrutar la energía de un año que se va para recibir el próximo con los brazos abiertos”, escribió Álvarez al pie de la publicación.

“Pidámosle a Dios que nos permita vivir cada día de esta Navidad con un corazón lleno de amor, generosidad, compasión, perdón y entusiasmo pero sobre todo: gratitud. Gracias, espíritu de la Navidad por regalarnos este momento que tanto esperamos”, concluyó.

Como era de esperarse, el post causó furor entre sus millones de seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con comentarios halagando su bella relación y la sofisticada decoración de su árbol.

“Les quedó hermoso; lleno de amor”, “Sin duda alguna son la pareja más linda”, “El mejor árbol de Navidad que he visto. Superoriginal “, “Qué lindo, sobre todo, por el amor e ilusión con el que lo hicieron” fueron algunas opiniones de sus fans.