Eugenio Derbez se atrevió a aconsejar a Victoria Ruffo: “las actrices no son buenas primeras damas”

El famoso comediante Eugenio Derbez, pasó momentos muy difíciles este año cuando estuvo a punto de perder su brazo, pero ya se recupera se ese doloroso momento.

“Tuve cita con el doctor, con el que me operó y ya me dijo que voy muy bien, es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas, no puedo levantar el brazo, no puedo agarrarme la cabeza bien, pero va a llevar de 6 meses a 1 año una recuperación total”, dijo Derbez quien fue abordado por varios medios en el aeropuerto al llegar a México.

Confesó que durante todo el proceso de la operación y recuperación le dio una depresión “porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes y pensé que podía llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro”.

“Me dio miedo porque se partió en 17 pedazos el hombro, pero ya estoy bien, ya estoy bien de ánimo, ya estoy bien del brazo, y estoy bien de todo”, expresó Derbez, reseñó Tvnotas.

Primera dama, mejor no

Como era de esperarse lo abordaron sobre las “buenas vibras” que Victoria Ruffo le deseó cuando tuvo el accidente y mientras estuvo hospitalizado en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos, y estoy muy agradecido por eso, así que hoy elevaré una oración por ella de regreso… Después dijo que estaba yo viejito, nada más quería yo recordarle que ella es mayor que yo, entonces…”, dijo el productor con su humor y sarcasmo característico.

También se refirió sobre la posibilidad que el esposo de la protagonista de Corona de Lágrimas, Omar Fayad, pudiera ser uno de los posibles candidatos a la presidencia de la República en México para el 2024.

“No, luego las actrices no son buenas primeras damas, yo digo que no, mejor no”, expresó Eugenio sobre el rol que debería cumplir la madre de su hijo en caso de llegar al Palacio Nacional.

Entre desacuerdos viven

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sostienen una tensa relación desde hace décadas, y protagonizaron discusiones y desacuerdos que terminaron en un juzgado cuando decidieron separarse y pelear por la custodia de José Eduardo, el único hijo que procrearon en común.

Victoria y Eugenio se conocieron en 1989 dentro del mismo círculo laboral de actores de Televisa, y permanecieron juntos hasta que tres años después, el embarazo de la actriz los hizo formalizar su relación.

En su momento trascendió que se habían casado, pero tiempo después se dio a conocer que nunca concretaron su matrimonio, sino que se trató de una “boda falsa”.

En su lucha por obtener la custodia del hoy actor cómico y youtuber, según Eugenio, Victoria usó el argumento de la boda falsa para obtener la potestad del entonces niño.