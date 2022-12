Fans de Carmen Villalobos están preocupados por sus últimas fotos: aparece más delgada

La actriz Carmen Villalobos es una de las estrellas que más activa se mantiene en sus redes sociales, manteniendo al tanto a sus 21,2 millones de seguidores de todo lo que hace, luciendo su escultural figura y presumiendo sus outfits. Es muy querida por la audiencia y así se lo demuestran en sus mensajes.

La colombiana estuvo recientemente en Miami, Estados Unidos, donde paseó y aprovechó para posar para el lento de un reconocido fotógrafo del espectáculo. Fueron cuatro imágenes que Carmen compartió con sus seguidores, acompañado del mensaje: “Disfruta tus días...No te olvides nunca de sonreír ...Y que la vida nos siga sorprendiendo”.

La publicación ha recibido casi 900 mil “Me gusta”, pero también decenas de críticas por el aspecto de la intérprete de Alejandra en “Hasta que la plata nos separe”. Ella posó con un jean corte ala cintura con un top halter estampado con líneas abstractas y descubierto en la espalda que hizo lucir su figura.

¿Photoshop versus realidad?

Los seguidores al ver las imágenes de inmediato se preguntaron por la delgadez que muestra la artista en una de las fotos, específicamente en la segunda, donde su trasero no se ve tan pronunciado como los retratos de ese post y el resto de su perfil en Instagram.

“¿Se le olvidó el Photoshop en la segunda foto?”, “Primera y segunda foto: expectativa vs realidad”, “A la primera si se le nota que lo editó y en la segunda se lo olvidó”, Pues sí necesita o hace mucho porque aquí se ve el real 🍑: plano y largo” y “esa señora está demasiado planchada de trasero. No se que le paso muy flaca”, le escribieron a Carmen, pero ella no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, otros seguidores sí la defendieron: “Ella no necesita Photoshop para verse hermosa, envidiosos”, “Pues se dejo de su esposo y quizás no está pasando por un buen momento. No debemos criticar porque no sabes cómo se siente ella” y “No creo que sea Photoshop, sólo depende de la pose y el ángulo”, justificaron.

Villalobos, de 39 años, se separó de Sebastián Caicedo este 2022, tras mantener un matrimonio de tres años. Desde entonces ella se ha negado a hablar de su vida sentimental y se enfocó aún más en sus proyectos artísticos.

También compartió con sus fans el nuevo tatuaje que se hizo en su espalda: Gratitud quedó grabada para siempre en su piel, una manera de cerrar los ciclos.

Recientemente participó como presentadora del reality show Top Chef VIP, también fue la protagonista de la novela “Hasta que la plata nos separe”, mientras que el año pasado estuvo en “Escuela de Imparables” y le dio vida a Lucía Sanclemente en el drama Café con aroma de mujer.