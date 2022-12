Antonela Roccuzzo, ‘la roca’ de Messi que le ha permitido cumplir sus sueños: así lo ha apoyado

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo forman uno de los matrimonios más estables del panorama futbolístico y han formado una linda familia junto a sus tres hijos: Thiago (10) Mateo (7) y Ciro (4).

La pareja es una de las más admiradas ante los distintos mensajes de amor que se dedican en redes sociales, demostrando lo mucho que se aman, se respetan y se apoyan entre sí. Y es que Antonela ha sido la gran “roca” para el futbolista en su carrera como futbolista.

Si bien dice el dicho “detrás de un buen hombre, hay una buena mujer”, Roccuzzo le ha hecho honor a este refrán con su apoyo incondicional a uno de los futbolistas más aplaudidos del mundo.

Antonela Roccuzzo, el gran talismán de Messi

El número 10 de Argentina conoció a su gran amor cuando apenas tenía 7 años, y en medio de su inocencia escrbía cartas asegurando que ella sería su novia. Aunque años más tarde su carrera como futbolista lo separó de ella pues tuvo que viajar a España, pero una tragedia en la vida de Anto los volvió a unir.

Luego de la muerte de una de sus amigas, Messi viajó en 2007 para acompañarla y desde entonces han permanecido juntos. Durante años ella lo estuvo apoyando desde la distancia pues el tuvo que retomar sus partidos con el Barcelona.

En 2009 ella decidió mudarse a a la Ciudad Condal para iniciar una nueva vida juntos y desde ese momento se ha dedicado a apoyarlo en cada uno de sus logros y desaciertos.

El mismo Messi la ha llenado de elogios por ella, asegurando que es su gran sostén.

“Ella es todo para mí. El hecho de tenerla al lado me simplifica muchas cosas. Es una persona con la que nos conocemos hace muchísimo tiempo, me conoce a la perfección y sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Está siempre de buen humor y es una compañera espectacular. Me da la estabilidad necesaria”, así describe a la madre de sus hijos.

Durante el Mundial de Qatar 2022 ha apoyado a la selección de Argentina y a su esposo en cada uno de sus encuentros junto a sus hijos.

“NO TE LO PUEDO EXPLICAR, PORQUE NO VAS A ENTENDER!”, escribió en una postal posando en el estadio junto a los pequeños, tras el pase a la final de Argentina.