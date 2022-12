¿Por qué Andreina Bravo no fue parte del Teletón?: está sería la razón principal

Este fin de semana se llevó a cabo el “Teletón por la vida 2022″ un evento benéfico televisado, en el que varios artistas interpretaron sus mejores sencillos. Por su parte, la artista colombiana Fanny Lu y su hijo también complacieron a sus fanáticos. El show tiene el fin de recaudar fondos para distintas causas sociales.

La sorpresa para muchos, es que Andreina Bravo no estuvo dentro del elenco de artistas ecuatorianos invitados. Sin embargo, Dayanara Peralta, Mar Rendón, Mirella Cesa, Yilda Banchón, Johan Vera y Theo (hijo de la artista Fanny Lu) fueron los encargados de cantar en el show.

¿Qué paso con Andreina Bravo?

En redes sociales los fanáticos de la guayaquileña no dudaron en manifestar su rechazo a la decisión de no convocarle a tan importante evento de su ciudad. Sin embargo, Andreina no desaprovechó el tiempo y en sus manos ya se está ‘cocinando’ nuevas sorpresas.

Bravo compartió todo lo que realizó este domingo, mientras los demás artistas participaban del Teletón, pues la solista estaría grabando el video de nuevo sencillo y así lo dejó ver en su cuenta de Instagram.

¿Por qué Andreina Bravo no fue parte del Teletón?: está sería la razón principal

Andreina cuenta ya con dos temas que han sido un éxito total, y al parecer se estima inicie el nuevo año con música o termine este 2022 con un sencillo que como los anteriores, será un logro más de su carrera musical.

¿Cuánto recaudó el Teletón por la vida 2022?

Cinthya Viteri fue la encargada de dar la noticia de cuánto se habría recaudado en el transcurso del evento, y reveló que este año se rompió un record. Al finalizar el show la alcaldesa expresó su agradecimiento y cifra superó el millón de dólares con una cifra total de 1′851.000.