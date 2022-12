Ellas son las madres de las hijas de Juan Soler

Aunque Juan Soler nació en Argentina ha sido adoptado por México como uno de los actores más queridos por su talento, carisma y belleza, convirtiéndose en uno de los galanes más aclamados. El histrión llegó al país con apenas 25 años y comenzó a formarse en el mundo de la actuación.

Soler cuenta con una historia de vida bastante particular sobre todo con su paternidad, pues de la existencia de su hija se enteró cuando la pequeña tenía un año y medio de vida.

Sin embargo, ahora es un orgulloso padre de sus tres primogénitas Valentina, Mía y Azul a quienes suele presumir en sus redes sociales.

¿Quiénes son las madres de las hijas de Juan Soler?

La primera hija de Soler es Valentina, fruto de su noviazgo con Karina, una mujer argentina con la que rompió su romance para emprender su viaje a México y formarse como todo un actor y modelo.

Lo que no sabía Juan era que al momento de tomar sus maletas su novia se encontraba en estado y él mismo ha relatado que la falta de medios en aquel entonces como los teléfonos inteligentes y redes sociales, lo hizo enterarse tarde de su paternidad.

“Estaba chico. Me estaba despidiendo porque me venía a México a trabajar. Yo me enteré de la existencia de Valentina hasta que tenía un año y medio, sí porque yo vivía acá, no había celulares en aquella época, no había forma de comunicarse, no había nada de esto”, dijo.

Valeria tiene actualmente 32 años, vive actualmente en Argentina y es madre de una niña, su padre suele visitarla cada tanto y ha logrado recuperar el tiempo perdido junto a su hija.

De Karina se conoce muy poco al no estar relacionada a la farándula, pero mantiene una buena relación con el padre de su hija y él la sigue admirando.

“Su mamá, una extraordinaria mujer, es increíble, tiene mi cariño por siempre, mi amor por siempre y tengo una gran relación con Karina; éramos novios, yo me vine para acá y quedamos desconectados, totalmente nos desconectamos”, explicó.

En 2003 el protagonista de telenovelas se casó con Maki Moguilevsky, la presentadora y actriz de televisión argentina radicada en México.

Ambos tuvieron a sus dos hijas: Mía, quien nació el 19 de diciembre de 2004, y tres años después llegó al mundo Azul.

Aunque estuvieron junto por 16 años y eran una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, este 2022 firmaron su divorcio y Soler inició un nuevo romance con la también presentadora Paulina Mercado.