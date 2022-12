De Shakira a Adamari López: famosas que tras una separación se liberan y crecen

Compartir por muchos años con una pareja y luego pasar por el proceso de la separación hace aflorar emociones fuertes, muchas de las cuales te llevan a tener sentimientos de soledad, rabia, rencores.

Cuando hay hijos, la situación se torna más compleja porque conlleva a procesos legales que pueden generar algunos traumas.

Pero también llega el momento de entender que muchas de las razones que un día les hizo tomar la decisión de estar juntos, ya no los hace felices y lo mejor es terminar.

Este 2022 hemos sido testigo de varias famosas que han pasado por ese proceso y han demostrado fuerza, valentía y voluntad para asumir el compromiso de seguir solas con sus hijos, de encontrarse consigo mismas, mejorar y crecer en lo personal.

Aquí hacemos un repaso de como ha sido la transformación de estas famosas, luego de tener separaciones traumáticas y cambiar su vida y ser felices.

Shakira

Si una separación ha dado tela que cortar a los medios de comunicación y se ha convertido en la noticia del año es la de Shakira y Gerard Pique que estuvieron 12 años juntos y tienen dos hijos en común, Milan y Sasha.

Especulaciones sobre los motivos de la ruptura hay muchos, ninguno de los dos ha dejado claro que fue lo que realmente sucedió, pero el rumor más fuerte es el de la infidelidad.

Para la artista ha sido el momento más difícil que le ha tocado atravesar y colocó su vida sentimental en pausa.

Su carrera no ha se ha detenido y sigue cosechando éxitos, mientras que, a Piqué, parece no irle tan bien tras la separación: anunció su retiro del fútbol y su club Barcelona no marcha muy bien, reseñó People.

Adamari López

Es una de las conductoras más querida de la televisión hispana y estuvo casada con el cantante Luis Fonsi, quien la apoyó con su diagnóstico de cáncer, pero tiempo después, anunciaron la separación.

Esto no detuvo a la puertorriqueña, superó no sólo la enfermedad, sino que se dio otra oportunidad en el amor con el bailarín español Toni Costa, con quien procreó a su hija Alaïa.

Tras 10 años juntos, deciden separarse y la carrera de Adamari tomó un impulso que la llevó hoy a ser una de las presentadoras más aclamada.

Geraldine Bazan

En septiembre de 2017, se dio a conocer la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto tras una década de estar juntos y dos hijas en común, Elissa Marie y Alexa Miranda.

La separación de esta pareja estuvo cargada de controversias, pero cada uno siguió con su vida. La actriz hasta la fecha no ha hecho pública ninguna relación sentimental y su carrera profesional va en ascenso.

Actualmente Bazan mantiene una relación cordial con Soto para que ambos puedan disfrutar y criar a sus hijas en el mejor ambiente familiar.