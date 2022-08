“Es más guapo que Toni”: quién es el hombre al que Adamari López le declaró su amor

Tras un año soltera, parece que Adamari López halló de nuevo el amor, o así lo aseguran sus fans en luego de un video publicado en sus redes sociales.

La famosa se ha caracterizado por sus videos de TikTok en los que se ha burlado de su soltería y también ha enviado algunas indirectas a su ex, Toni Costa y su nueva novia, Evelyn Beltrán.

Muchos fans han enfurecido por sus videos en los que envía indirectas y le piden que ya lo supere, y parece que finalmente sucedió.

La puertorriqueña reapareció en redes con un guapo hombre que muchos de sus seguidores aseguran que es su nuevo novio y “está mejor que Toni”.

Adamari desató las sospechas de romance con este misterioso hombre en su último video publicado en Instagram en el que le declara su amor.

Quién es el hombre al que Adamari López le declaró su amor

Adamari López publicó un video en el que aparece en su auto mientras se detiene y le pregunta a este guapo hombre “oye disculpa, sabes que ruta debo tomar para llegar a gustarte”, a lo que el hombre sonríe de inmediato.

Muchos se preguntan quién es el guapo hombre y se trata de Carlitos Perez-Ruiz, muy conocido en la industria del entretenimiento.

Es un periodista puertorriqueño que conoce a Adamari desde hace más de 20 años y son grandes amigos.

Según revelan algunos medios, Carlitos fue “mano derecha” de Luis Fonsi por muchos años, aunque actualmente se dedica a trabajar en la Fundación de St. Jude.

El puertorriqueño es muy guapo, tiene ojos claros y cabello castaño y enamora con su belleza, incluso ya ha viajado con Adamari.

Pero, según reveló él mismo, es gay, y dejó claro que no se enamorará de ninguna mujer. “Una de esas fotitos que en sus días causó revuelo y conmoción entre aquellos que a mis 38 años todavía no respetan mi decisión de ser gay y libre. Mire, no soy ni seré pareja de ninguna mujer, por más hermosa, dulce y encantadora que pueda ser! @adamarilopez a seguir viajando y riendo!”, dijo.

Así que, aunque muchos crean que es el nuevo novio de Adamari, la verdad es que solo son grandes amigos.