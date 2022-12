“Te felicito que bien actúas”: A Meghan Markle le llaman “mentirosa compulsiva” por su docuserie

Desde el pasado 8 de diciembre el centro de la polémica está situado en Meghan Markle y el príncipe Harry por el estreno de su docuserie en Netflix.

Aunque a muchos les ha parecido una gran oportunidad para conocer más detalles íntimos de la pareja real, otros lo han rechazado por completo al considerar que está lleno de inconsistencias.

De hecho, los internautas ya han detectado algunas ‘red flags’ o señales de alerta en algunas de las versiones de la producción del servicio de streaming, por lo que han llenado de críticas a la pareja real en las redes sociales.

Las inconsistencias por las que le dicen “mentirosa” a Meghan Markle

Uno de los detalles más comentados por todos es que en esta nueva versión, tanto Meghan Markle como el príncipe Harry aseveraron que se conocieron por redes sociales, mientras que en 2017, en una entrevista con la BBC dijeron que fue mediante una cita a ciegas.

Asimismo, el mismo medio británico afirma que habrían manipulado las imágenes que se utilizaron en el documental para respaldar su narrativa de manera engañosa.

Por ejemplo, tres fueron tomadas de eventos que no tenían nada que ver con la pareja y otra la recortaron para sugerir que fueron apartados en un evento, cuando en realidad estaban justo en el centro de la imagen de grupo de la familia real, apunta la fuente.

Otro aspecto que le recriminan a los duques de Sussex es que fuentes del Palacio de Buckingham desmintieron que los intentaron contactar, como dijeron en la serie, para ofrecer su versión de los hechos. “Los miembros de la familia real declinaron comentar el contenido de la serie”, aseveraron, algo que niegan categóricamente desde Londres.

Ante todo esto ya son miles los que están destrozándolos en internet. “Si mintieron con esto, no quiero saber qué otras cosas habrán dicho mal”, “¿Ya quedó demostrado que Meghan es una mentirosa compulsiva?”, “Yo los admiraba por su valentía pero me decepcionan”, “Se están convirtiendo en el monstruo que criticaban”, “A Meghan yo no le creo ni la hora”; son parte de los comentarios.