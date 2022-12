Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera revelan su secreto para lidiar con el hate de internet

Las ‘Siempre reinas’ Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera estuvieron como invitadas en el programa de YouTube ‘Pinky promise’, donde conversaron un poco de su reality junto a Lucía Méndez, su vida y sus próximos proyectos.

Las divas aprovecharon el momento para conversar sobre cómo ‘Siempre reinas’ las ha separado de su compañera Lucía y fue Sylvia quien reveló que dicho programa acabó con la amistad que ambas tenían.

“Conforme fue pasando el reality se fue comportando de otra manera. Empezó a haber groserías, desacreditaciones”, dijo.

Sin embargo, las artistas que iniciaron en el mundo del espectáculo cuando no existían las redes sociales y los llamados haters, aprovecharon para conversar sobre cómo ha sido lidiar con los comentarios negativos.

Así han superado Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera el hate

Las tres reinas aseguraron que en medio de sus distintos compromisos laborales aprovechan también para disfrutar y darse algunas escapadas con viajes y paseos para olvidar todo lo negativo que existe actualmente en la farándula.

De igual manera, reprocharon el rol que han ejercido los medios de comunicación en cuanto al mundo del espectáculo sobre la vida de los famosos, pues aseguran que se ha dejado de tomar en cuenta sus carreras y triunfos para hablar sobre sus vidas privadas y aumentar la polémica.

Aunque Pasquel aseguró que no tiene hate, Laura aseguró que ella se cotorrea la prensa igual manera les da flojera lidiar con los periodistas.

“Ahora en los Premios Bravos donde me entregaron el premio a mejor actriz por mi película El diablo entre las piernas, me preguntaron si quería dar entrevistas ‘vas a dar entrevistas’, dijo por qué y les dije ‘porque siempre hablan de otras cosas… ya estoy desgastada de ese tema y procuro no pasar a las alfombras rojas, no tengo nada contra la prensa y amigos, pero si es desgastante”, aseguró Sylvia.

Ellas prefieren evitar a los periodistas pues aseguran que no hay prensa de espectáculo.

“Siempre preguntan lo mismos y ahora esta nueva prensa que ahora preguntan por la vida de otros d o sea, es mi hermana, es mi amiga no tengo por que hablarte de ella, ni siquiera veo la tele y, además, aunque sea mi amigo no tengo por qué hablarte de esa persona”, rechazó Lorena.

“Ya realmente no hay prensa de espectáculo… una prensa de espectáculo es la que habla de tu trabajo, ahora hablan de con quien te acuestas, si te peleas, si te operaste…”, expresaron.

Sylvia dejó claro que es una artista alejada de los problemas y cómo no da tela que cortar aseguró que le inventan historias.

Aunque confiesan que usan sus redes sociales, prefieren evitar estar pegadas a ellas y solo responder a sus seguidores para mantener el contacto directo.