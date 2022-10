Sylvia Pasquel ocultó a Stephanie Salas la muerte de su papá: ¿por qué lo hizo?

A lo largo de sus 52 años, la actriz y cantante Stephanie Salas ha atravesado varios momentos duros que la han marcado, pero el más difícil de todos fue la muerte de su padre, el músico Micky Salas.

La estrella ha asegurado en el pasado que el fallecimiento de su papá cuando ella era una niña es uno de los instantes más dolorosos y tristes de su vida, no solo por su partida física tan temprana.

También porque su mamá, Sylvia Pasquel, decidió ocultarle la noticia por varios días, algo que le dolió profundamente y derivó en un conjunto de sentimientos con los que ha tenido que vivir.

“Perdí a mi padre a los 10 años, ese es como el drama de mi vida, tuvo un infarto fulminante de la nada y pues fue traumático para todo mundo porque nadie se lo esperaba…”, confesó en una entrevista con Jorge Van Rankin para el programa Hoy.

“Era una persona muy joven”, dijo sobre su amado progenitor, quien falleció el 3 de mayo de 1979 cuando tenía apenas 33 años de edad. “Mi madre como que tenía mucho miedo de decir, como sabía que era mi adoración…”.

“No juzgo ni mucho menos a mi madre, pues ella en su razonamiento dijo: ‘No quiero hacerle daño a Stephanie y mejor después le digo’, entonces por un ‘tiempillo’ se me ocultó la muerte de mi padre”, contó al también actor.

No obstante, cuando le dijeron, no tomó bien la retardada noticia: “(Pasquel) No sabía ni cómo decirme, incluso me lo dijo como en un poema, muy linda mi mamá, pero la verdad me saqué mucho de onda, me molesté con toda la circunstancia de no haber sido avisada de una cosa así”.

“O sea, cómo es posible que nadie me informó, cómo es posible que no lo pude ir a despedir, o sea quiero ir ahorita. Entonces me mandaron, pero cuando yo llegué ya había pasado todo”, rememoró sobre el duro momento que la acongojaría de por vida.

¿Por qué Sylvia Pasquel ocultó a Stephanie Salas la muerte de su padre?

Sobre los motivos que tuvo para ocultarle a su hija la muerte de su padre, Sylvia Pasquel se abrió con la prensa a finales del año pasado tras ser cuestionada al respecto por reporteros.

“Es que sí ya lo hemos hablado, ya se lo expliqué… Si tú tienes una hija de 8 años y te dicen que se murió tu esposo, ¿qué decisión tomas? ¿La tomas por ti? ¿Pensando en el bienestar de tu hijo? Porque además también podía haberla llevado al velorio y le podría haber causado un trauma ante la situación de ver a su papá en un féretro”, justificó, según recogió Quién.

“Y de ver enterrar a su papá en la tierra dos metros para abajo, entonces es una decisión que tú como padre o madre tomas pensando en que es la adecuada a tu hija”, explicó ante las cámaras la estrella, quien sí asistió al funeral de su exesposo.

Sylvia Pasquel y Stephanie Salas en 1975 | Instagram: @stephaniesalasoficial

Asimismo, la hija de Silvia Pinal enfatizó que Salas ya tiene la edad para entender su forma de actuar. “Si tu hijo en ese momento no lo puede comprender, pues tiene que comprender cuando es adulto, porque también como adulto tendrá que tomar alguna decisión así de importante”.

“Yo sí lo he platicado con ella, además me fui dos días al velorio porque estaba trabajando en Guadalajara y de ahí me fui a Mazatlán. Regresé a México y al segundo día se lo dije, porque también ¿cómo le llegas de ‘se murió tu papá’? Pues no, tienes que pensar una manera, lo más amorosa para poderle decir a tu hijo que su papá ya no está, y eso fue lo que hice”, concluyó.

Afortunadamente, madre e hija pudieron hablar en privado al respecto en su momento y se libraron de cualquier resentimiento, lo cual se nota por la relación tan amorosa y cercana que ambas sostienen.