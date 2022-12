Grettell Valdez tiene una gran relación con su ex por el bien de su hijo: así fue como lo logró

Grettell Valdez no solo se ha ganado la admiración de todos por su talento, también por la buena amistad que mantiene con su exesposo Patricio Borghetti por el bien de su hijo en común, Santino.

A varios años de haberse separado del actor argentino, la estrella mexicana mantiene una relación de cordialidad ejemplar tanto con el padre de su retoño, como con su actual pareja, Odalys Ramírez.

De hecho, la actriz ha convivido en varias ocasiones con la familia de su ex, permitiendo que su unigénito, quien ya es un adolescente con 14 años, se desarrolle con sus papás cerca y en armonía.

Sin embargo, para lograr forjar esos lazos, antes tuvo que hacer un trabajo interno que la llevó a adoptar la postura que mantiene hasta ahora: anteponer el bienestar de Santino por encima de cualquier diferencia.

¿Cómo logró Grettell Valdez llevarse tan bien con su ex por su hijo?

En una entrevista con El Break de las 7 hace dos años, Valdez se abrió sobre las reflexiones que hizo tras su divorcio de “Pato” Borghetti que la condujeron a esforzarse por tener buena relación con él tras su ruptura.

“Claro que es fuerte (un divorcio), claro que lo sufrí. Yo tenía un bebé en la cuna de casi un año, me quería morir”, confesó a Ale Espinoza en el programa virtual de Univisión. “Pero yo elegí”.

“Yo quiero que mi hijo sea feliz y no le puedo cargar mis frustraciones, dolor, odio, resentimiento, ira a mi hijo, de alguien que es su papá y que es el único que va a tener en la vida”, apuntó.

La famosa entendió entonces que, por el bien de su hijo y mantener una sana copaternidad con su exesposo, lo primero que debía hacer era trabajar en ella y transitar su proceso de duelo sanamente.

“Lo único que hice fue trabajar en mí, trabajar en mis dolores, en mis carencias, en mis necesidades y solamente crecer como persona y aceptar lo que es en la situación en la que estaba viviendo”, dijo.

Ahora, no solo se llevan bien, también tiene una gran opinión de Patricio. “Yo respeto muchísimo al papá de mi hijo, a su familia, a su pareja, pero lo hice desde el amor por mi hijo y vamos bien…”.

En esa oportunidad, la intérprete destacó que Santino también ha jugado un rol importante para mantener la unión familiar, pues él ha sido el encargado de reunirla con su ex en eventos y fiestas.

“El primero que nos juntó a esto, que lo pidió, fue él. No fue que yo levanté la mano y empecé a organizar sino que él me dijo ‘ma, ¿por qué en Navidad no hacemos una cena toda la familia?”, recordó. “Y yo ‘ok, sí, me parece. Les voy a avisar’. Pero él es el que siempre está proponiendo”.

Al final, el procurar sostener una buena convivencia con su ex y su familia tras su separación ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado la histrionisa y por la que se siente orgullosa, pese a las preguntas.

“Todo el mundo me pregunta y se sorprenden, o me dicen ‘yo no podría sentarme en la misma mesa con la pareja de mi ex’. Yo creo que sí se puede”, sentenció la actriz, dando muestras de su gran madurez.

Sin embargo, esa no ha sido la única ocasión en la que se ha abierto al respecto. El pasado mes de octubre, en la primera emisión de su dinámica Miércoles con…, la celeb volvió a tocar el tema.

Grettell Valdez no quería que su hijo sufriera lo mismo que ella

En esa ocasión, mientras conversaba con su amiga Rossana Nájera sobre el cómosoltar, Grettell Valdez reveló más detalles de cómo ha logrado llevarse tan bien con Patricio Borghetti.

Durante la charla, dijo que la principal razón por la que ha procurado en tener buena relación con su primer exesposo es para que su hijo cuente con ambas figuras paternas en su vida, algo que ella no tuvo.

“Les voy a confesar algo que no sabían: Yo no tuve un papá, mi figura paterna, que en paz descanse hace dos años, fue mi tío, pero realmente yo no tuve eso”, reveló en el programa transmitido por Instagram.

“El hecho de que yo esté divorciada no quiere decir que Santino no tenga un papá, todo lo contrario”, expresó la luminaria de 46 años.

El centrarse en resolver aquellos temas que la marcaron de por vida hizo que la actriz de Clase 406 quisiera algo diferente a lo que le tocó para su único retoño, con quien sostiene un vínculo muy especial.

“Yo no quiero que mi hijo deje de sentir lo que yo no tuve, yo no tuve un papá presente, ni que me reconociera, ni que me diera su apellido, nunca lo tuve”, señaló la artista.

En la plática, reiteró que Santino siempre ha sido su prioridad con su ex. “Me preguntan, ¿cómo le has hecho con Patricio?, para empezar, imagínate que me llevara mal con el único papá del hijo que tengo”.

Asimismo, compartió la lección que aprendió cuando se divorció del papá de su heredero: “Uno tiene que soltar, decir: ‘Este brother ya no quiere estar’ y aceptar”.

“Aceptar lo que es para ti, lo que viene, eso es lo que te da el paso de aprender algo y madurar. Yo abrazo cada situación que siento”, confesó la famosa con más de 3 millones de seguidores en la red social, quien además contó que la terapia siempre ha sido primordial en su vida.