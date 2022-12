El ademán que le hizo Shakira a la madre de Piqué en el colegio de sus hijos en Barcelona

Han pasado varios meses desde que el escándalo de separación de Shakira y Gerard Piqué estalló pero ni con la reciente resolución de la custodia ni la noticia de que la colombiana se mudará a Miami, han cesado los señalamientos.

Y es que ahora, la interprete de Te felicito fue captada en el colegio de su hijo, donde se llevó a cabo una presentación de Navidad. Gerard Piqué también estuvo presente pero lejos de ella.

De acuerdo con informes de la prensa catalana, ambos ingresaron al auditorio por separado y se sentaron lo más lejos posible del otro. Mientras que el futbolista abandonó el recinto en cuanto el evento terminó, la cantante se quedó a convivir con los niños y otros padres de familia.

Monserrat Bernabeú, madre de Piqué, también estuvo presente pero los mismos medios acusaron a Shakira de “hacerle el feo” ya que no quiso saludarla ni voltearla a ver.

Hace unos días, la colombiana fue señalada por lo mismo, cuando durante un partido de béisbol de Milán, ambas estuvieron presentes y tampoco hubo contacto alguno.

“Puede haber pasado lo que sea entre ellos, pero no es necesario menospreciar un saludo a la familia del otro. La colombiana no saludó tampoco a la madre de Piqué, quien hasta hace un año era su suegra”, dijo el diario El Nacional.

Shakira tenía una gran química con sus suegros Joan Piqué y Montserrat Bernabeu e incluso solían asistir juntos a los partidos del delantero del FC Barcelona.

#Foto @shakira y Montserrat Bernabéu saludando desde el palco del estadio pic.twitter.com/ryADWJ7LVR — Shakira FansClub (@Shakirafansclub) June 27, 2013

Pero su relación no sólo estaba en los palcos del estadio. Especialmente con Montserrat, la cantante tenía una complicidad que les permitía compartir hasta consejos de belleza.

Por el bien de sus hijos, Shakira siempre buscará tener las cosas en paz sin embargo, es válido que no quiera una relación cercana con sus ex suegros, especialmente porque hicieron declaraciones negativas sobre ella en medio de la crisis de separación con el futbolista. }

En redes sociales, internautas defendieron a la cantante:

“Hizo bien porque la exsuegra Hizo declaraciones negativas de Shakira apoyando a la nueva conquista de Piqué la tal clara chia se lo merece”. “Es mejor de lejos Shakira no es tonta la suegra que solapa al hijo y acepta que lleve la otra a la casa que quiere que la respeten eso se gana Sra”. “Qué tontera gran vaina la suegra no es familia y ya al no estar con él qué le importa lo que piense o haga esa señora, ella es la abuela de los niños que cumpla su función cada una sin traumas y ya”. “Pues claro,la suegra ya se anda paseando,con la nueva nuera , ella solapaba a su hijo porque ellos ya sabían de esa relación y no respetó a sus nietos tampoco”, se lee.

Según El Nacional, lo sucedido confirmaría que los padres de Piqué no estaban de acuerdo con “las actitudes” de Shakira pues siempre la consideraron una “creída”.

“Este gesto solo hizo confirmar la mala relación que supuestamente existía entre Shakira y los padres de Piqué. Según varios medios, tanto nacionales como internacionales, siempre se ha dicho que a los progenitores del futbolista no les gustaba la actitud altiva de la colombiana”, se lee en el artículo publicado.