Maki, ex de Juan Soler, reacciona a su noviazgo: comprueba que puedes ser amiga de tu ex

Juan Soler y Maki llevaban 15 años de relación cuando decidieron darle fin a su matrimonio. Juntos tuvieron a sus hijas Mía y Azul y aunque cada uno ha hecho su vida por separado, por ellas, han mantenido una relación cordial.

Hace unos meses se dio a conocer que el actor argentino había iniciado una relación con Paulina Mercado, con quién trabaja en el matutino Sale el Sol.

“Sí, hay algo, ¿novios? Mmm… Como dicen los chamaquitos, somos galanes… nos estamos dando una oportunidad, estamos saliendo”, confesó Soler a Imagen Televisión.

Esto provocó todo tipo de reacciones, incluyendo la de Maki Moguilevsky, ex esposa del argentino.

Fue a través de sus redes sociales que la también actriz solicitó que no la señalaran por no querer responder los cuestionamientos que le hacen los medios sobre la nueva vida de su ex.

“Para mí es importante decirles que mi vida no es negociable, que yo no publico mi vida, que a mí no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida, de hecho, casi nadie, sólo mi círculo muy cercano sabe cuál es mi situación sentimental y así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas y porque es mi línea en la que me gusta moverme y en la cual siento cómoda”, aseveró.

Maki dejó claro que ella respeta las decisiones que tome el argentino sobre mostrar aspectos de su vida privada y advirtió que ella se mantendrá firme con no compartir nada.

La actriz demostró que el estar separada no significa que esté en guerra pues es el padre de sus hijas por lo que le desea bien. Sin embargo, dejó claro que prefiere no volver a hablar de él.

“Entonces, aquí se cierra un tema. Juan es el papá de mis hijas, la persona con la que él esté me va a caer bien también, porque estoy segura de que elegirá a una persona correcta para compartir sus días, su vida, sus meses… y no voy a volver a hablar del tema”.

Maki reiteró que no le debe explicaciones a nadie y que cada quien tiene derecho a rehacer su vida.

“También es poner un límite y darme mi lugar, y donde yo quiero transitar y con mis hijas, quienes son las únicas a las que les debo explicaciones. Ellas, por supuesto, están enteradas de todo lo que yo siento. No me voy a poner a dar entrevistas, que siga con su vida, le deseo que sea feliz, porque si él es feliz mis hijas van a ser felices”.

Los divorcios son difíciles pero una separación sana, es sin duda un mayor beneficio para todos