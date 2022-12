Ivonne Montero es resiliente y con esta foto lo demuestra tras quemarse las córneas

Si alguien sabe cómo florecer pese a las adversidades, es la actriz Ivonne Montero, quien ha enfrentado dolorosos obstáculos en su vida, pero a pesar de eso ha sabido salir adelante, pues ha descubierto sus fortalezas. Afrontó con gallardía la enfermedad de su hija, luego superó su divorcio, asimiló el asesinato de su ex y recientemente casi queda ciega por una negligente manipulación de sus lentes de contactos.

Ivonne es un ejemplo de resiliencia total, pues tiene la valentía y el valor para continuar y así lo demostró este martes 6 de diciembre cuando posó regia, cuando apenas hace una semana estaba convaleciente por su salud visual.

La negligencia que casi le cuesta la vista

El pasado 29 de noviembre, la estrella tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital debido a que no podía ver con claridad y sentía un gran dolor en sus ojos: se quemó las córneas con los lentes de contactos. Ella compartió la noticia de su accidente con sus seguidores de Instagram, el pasado 2 de diciembre, para generar consciencia.

Detalló en dos videos en su perfil que como estaba de viaje olvidó llevar la solución para limpiar y guardar los lentes, ante esto recurrió a unas gotas oftalmológicas usadas para refrescar la vista. Ella retornó a los días a su hogar y olvidó cambiar las gotas por la solución.

A los días, quiso usar de nuevo las lentillas para una sesión de fotos, pero al colocárselos sintió un gran ardor. Sin embargo, ella los enjuagó con el líquido especial para desinfectar y se los volvió a poner por un lapso de una hora y media, aproximadamente.

“Al ponerlos por segunda vez se quitó, pero el ardor era momentáneamente. Había momentos en los que el lente se empañaba y ardía, es una sensación como cuando le ponen limón a una almeja. Pero jamás me imaginé el daño severo que me estaba haciendo. Cuando me quité el pupilente, es cuando viene la sorpresa: era que mi visión no estaba empañada, eran mis córneas que estaban quemadas”, relató la actriz.

También indicó que veía borroso, solo sombras y luces, no podía distinguir. “La pasé muy mal, pero me quedó muy clara la experiencia. (...) Todavía no recupero la visión por completo del izquierdo, el derecho lo recuperé casi en su totalidad”, acotó y añadió: “Estoy lista para lo que sigue porque soy toda terreno”.

Y realmente es una guerrera ya que también la salido adelante con sus otras adversidades.

Su divorcio y asesinato de su exesposo

Ivonne se casó en el 2011 con Fabio Melanitto, exintegrante de la banda juvenil Uff. Ella era mayor que él por 11 años. A sus 37 años se dio la oportunidad de ser feliz al lado del cantante de 26 años y formalizar el noviazgo que vivieron por 11 meses.

Sin embargo, el amor no fue para siempre como ella pensó, ya que dos años más tarde se separó el padre de su hija Antonella, de 9 años. Fue un golpe muy duro, ya que él se desentendió por completo de su primogénita.

La muerte llegó el 18 de agosto de 2018, cuando a Fabio lo asesinaron unos sicarios de tres disparos en la cabeza en México, un crimen que aún no ha sido esclarecido.

La batalla con la enfermedad de su hija

La dulce Antonella llegó en el 2013 para iluminar y ser el motor y el soporte de vida para Ivonne. Ella estaba atravesando el duro divorcio, ya que Fabio la dejó cuando estaba embarazada. La infidelidad ganó terreno en la relación.

El nacimiento de la niña le trajo muchas alegrías a la estrella, pero eso fue opacado cuando se le diagnosticó una cardiopatía congénita que la ha obligado ingresar varias veces al quirófano: la primera vez a los 9 meses de nacida, y luego a los dos años. Ahora, también tiene un soplo en el corazón.

“Ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien. La arteria pulmonar estaba muy angostita (estrecha) entonces esa la tuvieron que ampliar, acomodar todo con parches, o sea volverle a reestructurar el corazón”, reveló la participante de La Casa de los famosos según una publicación de ¡Hola!.

A pesar de todas las duras pruebas que se le han puesto en el camino, Ivonne ha sabido qué hacer con los problemas y cómo darle la mejor solución para seguir adelante con la tierna y alegre Antonella.