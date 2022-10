Ivonne Montero no siempre fue famosa y esto hacía antes de ser actriz: quiso dedicar su vida a Dios

Ivonne Montero es una de las actrices mexicanas del momento luego de quedarse como ganadora del reality show ‘La casa de los famosos’ y la gran cantidad de telenovelas que ha realizado a lo largo de su carrera.

Aunque la también modelo se ha mantenido alejada de los melodramas se mantiene como una de las figuras más influyentes y apoyadas del medio, ante la humildad que mostró durante el programa.

A pesar de la fama, para ella la vida no ha sido totalmente amable, luego de que su exesposo Fabio Melanitto no aceptara su embarazo y años después fuera asesinado, por lo que tuvo que ser madre soltera y luchar contra algunas enfermedades que enfrenta su hija.

Ivonne Montero recuerda su pasado como vendedora

Durante entrevista con Yordi Rosado, Ivonne ha decidido contar como fue su vida antes de convertirse actriz y buscar sus primeros empleos.

Y es que la histriona trabajó a sus 18 años como vendedora en la tienda departamental Liverpool, dentro del departamento de zapatería y también en el de ropa para dama de la reconocida tienda, específicamente en la sucursal de Perisur, plaza ubicada en la Ciudad de México.

“Yo ya quería trabajar porque mi hermana ya estaba trabajando, en Suburbia. Una súper experiencia, estuve cuatro años trabajando ahí”, contó.

Aunque confesó que no tenía necesidades económicas para ella era importante conseguir la independencia y les insistió a sus padres y más adelante comenzó a aparecer en algunos comerciales y algunos clientes la reconocían.

“Veía y decían, ‘oye, ¿no eres tú la que sale en el comercial?, ¡¿y por qué estás aquí vendiendo zapatos?!’, pues sí, sí soy yo”, dijo entre risas.

Montero dejó claro que ella no se avergüenza de su pasado, por lo que no tiene miedo de volver a sus orígenes.

Sus deseos de ser monja

A pesar de sus poses y fotos subidas de tono, la también cantante confesó que cuando era niña sentía una conexión muy especial con la religión, por lo que tuvo intenciones de ser monja.

“En algún momento lo pensé, estaba en sexto de primaria. Recuerdo que en el recreo me iba a rezar a la capilla todos los días, me iba con una amiga, nos hincábamos y llegaba un momento que nos parábamos en el altar ante Cristo. Me venían las lágrimas y yo quería”, recordó.

Aunque cuando llegó a la secundaria desistió a la idea de dedicarle su vida a Dios, nunca perdió la fe.