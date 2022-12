Esposa de Alec Baldwin le pide hacerse la vasectomía, ellos son sus siete hijos

Alec Baldwin y su esposa Hilaria tuvo claro desde el primer momento que queriían una familia grande y lo han logrado al tener a sus siete hijos: Carmen Gabriela de 9 años, Rafael Thomas d 7, Leonardo de 6, Romeo Alejandro David de 4, Eduardo Pau Lucas de 2, María Lucía de 1 y la recién nacida Ilaria Catalina Irena.

Sin embargo, el actor sigue con ansias de aumentar la cifra pero su esposa ha decidido ponerle un freno.

Alec de 64 años e Hilaria de 38 iniciaron su relación en 2011 y un año después decidieron sellar su amor al casarse y desde entonces se han dedicado a sus pequeños.

El pedido de Hilaria a Alec Baldwin

Durante entrevista con el medio ‘Extra’ aseguró que no tiene pensado tener más hijos, sin embargo, fue lo mismo que dijo cuando tenían seis y le dieron la bienvenida a su séptimo bebé.

“Esperemos que hayamos terminado. Diría que hemos terminado, pero también dije que habíamos terminado con seis”, reconoció.

Es por ello que la mujer decidió pedirle al actor que se haga la vasectomía para evitar que el número siga en aumento y se salga de control.

“Alec todavía tiene que ir y a hacer su parte. Si no hace su parte, a veces pueden pasar cosas”, dijo.

La también actriz se mantiene activa en sus redes sociales donde suele compartir algunas fotografías junto a sus hijos.

“Estamos agotados, tratando de hacer malabares con esta transición... Tratando de ser los mejores padres posibles para tus hermanos (de Ilaria), tratando de estar lo más presentes y activos posible, mientras también busco tener compasión por mi cuerpo que acabo de tener un bebé. Es un equilibrio duro y no creo que lo haga muy bien, ya que me duele el corazón de una manera muy fuerte cuando siento que no le estoy dando lo suficiente a todos mis hijos”, escribió tras la llegada de su última hija.