Wednesday: Homero joven es todo un galán en la vida real y de origen ecuatoriano

Wednesday sigue atrapando adeptos a su trama, escalando posiciones en Netflix y rompiendo récords gracias a la majestuosa producción de Tim Burton y la actuación de Jenna Ortega, quien sorprendió con su trabajo como Merlina, la hija mayor de Los Locos Addams.

El elenco de la trama también ha dado de qué hablar y uno de ellos ha causado sensación a través de TikTok. Se trata de Lucius Hoyos, quien interpreta al joven Gómez en las escenas retrospectivas de Wednesday.

La vida de Merlina ha sido considerada una de las mejores tramas del 2022, no solo por la historia, sino también las actuaciones, escenografías y hasta coreografías, dejando algunas escenas icónicas, que quedaran para el recuerdo de los fans de la retorcida familia.

¿Quién es el joven que le da vida a Gómez es Wednesday?

Aunque Wednesday relata la vida de la adolescente gótica, la serie incluye escenas retrospectivas de sus padres, Gómez y Morticia, interpretados por Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones, respectivamente.

En el episodio cinco de la producción se puede ver el pasado de la pareja en Nevermore Academy, por lo que muestras las versiones más jóvenes de Gomez y Morticia y ambos han acaparado las miradas de los espectadores.

En el caso de Gómez, su versión joven fue interpretada por Lucius Hoyos, un actor de 21 años más conocido por sus papeles en el thriller de Netflix Disomnia junto a Gina Rodríguez, la serie de secuelas de ciencia ficción Heroes Reborn y la película Once Upon a Time in Staten Island (también titulada This Is the Night) junto a Naomi Watts y Bobby Cannavale.

“Que guapo es y Ecuatoriano, me enamora”, “Que atractivo”, “Excelente actor y muy guapo”, “Nunca lo había visto y esta bien guapo”, “Siento que tiene un parecido a Raúl Julia”, “Yo sabía que era precioso”, comentaron en redes sociales.