Natalia Téllez revela cómo su inestabilidad emocional ha afectado su relación

Natalia Téllez ha contado algunos temas bastante personales de su vida y su relación con Antonio Zabala con quien tuvo a su hija Emilia, en su programa Netas Divinas junto a sus compañeras Paola Rojas, Galilea Montijo, Consuelo Duval y Daniela Magun.

La actriz que suele ser bastante abierta con su vida relató cuál ha sido uno de los problemas que ha logrado superar con su pareja, el cual en más de una oportunidad le ha dado serias consecuencias.

Y es que aunque Téllez ha enfrentado la inestabilidad emocional, no pareciera ante la postura de seguridad e inteligencia emocional que proyecta.

Así ha superado Natalia Téllez su inestabilidad emocional

La presentadora reveló que cuando la ira la invade no suele medir sus palabras por lo que puede llegar a ser bastante hiriente con las personas que ama.

“En mi enojo, mi necesidad es hacer ese enojo más grande, en mi cabeza estoy viviendo una tragedia griega, me pongo radical, me pongo en ‘si esto no se arregla ahorita, tú y yo jamás volveremos a hablar’”, expuso.

La conductora mencionó que tras sus problemas de ira llegó a un acuerdo con su pareja y es que él se aleje por completo hasta que logre encontrar la calma.

“Tengo una regla con Antonio, me enojo mucho y soy muy hiriente, de que estaba discutiendo con Antonio, diciéndole las cosas más hirientes y él me dijo ‘Es que no te creo, porque esto ya ha pasado y después ya estás bien’ como es verdad, hemos decidido que cuando yo me pongo hiriente, hacemos una distancia física”, reveló.

De esta manera, ha encontrado una solución a su problema.

“Me ahorro la culpa de sacar eso de mí, ser esa persona, él solo se va, cuando él vuelve ya no pienso que tú y yo”, señaló.