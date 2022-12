‘Merlina’: 10 curiosidades de Emma Myers, la actriz de Enid en la serie (es fan del k-pop)

Además de su peculiar y oscura protagonista, la serie Merlina está repleta de personajes que han logrado ganarse el corazón de los espectadores, tal como la enérgica y dulce Enid Sinclair.

En la producción de Netflix, spin-off de Los locos Addams, la joven es una mujer lobo con desarrollo tardío y compañera de habitación de la heroína, Merlina Addams, en la Academia Nevermore.

Desde el inicio, es evidente que son polos opuestos. Addams prefiere la soledad, los colores oscuros y se opone al uso de las redes sociales; mientras Sinclair ama el color, la compañía y las redes.

Aparte, Enid lucha con su falta de habilidades más allá de sus garras retráctiles y teme volverse solitaria al no encajar con su manada. A pesar de todo, ambas desarrollan un vínculo inesperado.

10 datos que quizás no conocías de Emma Myers, la actriz de Enid en Merlina

Detrás de esta adolescente adorable, superburbujeante y entusiasta se encuentra la estrella emergente Emma Myers. Gracias a su extraordinaria actuación en la serie, su popularidad crece como espuma.

Así como también aumenta el interés del público por la vida personal de esta talentosa actriz fuera de la ficción dirigida por Tim Burton. Por esto, a continuación, te contamos 10 datos sobre ella.

Nació en Florida

Emma Myers llegó al mundo en Florida, Estados Unidos, el 2 de abril de 2002, por lo que tiene 20 años de edad cumplidos. La actriz es concretamente de la ciudad de Orlando.

Se educó en casa

Emma no tuvo una experiencia tradicional a nivel escolar. Y es que recibió una educación cooperativa en el hogar, por lo que no fue a clases en una escuela regular como la mayoría de los infantes.

“No tenía muchas habilidades sociales mientras crecía”, contó en entrevista a Teen Vogue. “Y ser un nerd, o lo que sea, me empujó más lejos”.

Debutó en la niñez

Myers comenzó su carrera actoral a los 8 años con una aparición en la película Letters to God (2010). En esta producción, interpretó a una extra no acreditada en una escena en un autobús escolar.

Durante su infancia, la artista en ascenso obtuvo también papeles de actuación de voz, pequeños roles en películas y series de televisión, pero no comenzó a actuar de manera profesional sino hasta los 16.

Es más como Merlina

A pesar de lo bien que interpreta a la mariposa sociable de Enid, la intérprete ha confesado que su personalidad en la vida real se parece mucho más a la de Merlina que la de su personaje.

De hecho, su deseo era dar vida a la malhumorada hija de Homero y Morticia Addams, pero perdió el rol ante Jenna Ortega, quien cree que lo hizo “perfectamente”.

“Me consideraría más una Merlina porque soy muy introvertida y no tengo mucha energía”, dijo a Elite Daily. “Enid es muy, muy enérgica y le encanta hablar con la gente, mientras que yo, por otro lado, me pongo muy nerviosa”.

Es una gran fan del k-pop

La joven es fanática del k-pop, principalmente, de la boyband SEVENTEEN. De hecho, tiene una ilustración de Kim Mingyu como cachorro, en alusión a su personalidad, pegada en la funda de su iPhone.

“Nunca lo he quitado”, contó a Teen Vogue sobre el sticker que consiguió cuando asistió al que considera su concierto favorito: el show de SEVENTEEN en Nueva Jersey a principios de 2020.

“No entiendo a las personas que son un poco casuales sobre algo. Cuando me meto en algo, esa es toda mi personalidad durante mucho tiempo”, expresó.

Estuvo obsesionada con los guepardos

En una entrevista exclusiva a Just Jared, la histrionisa reconoció que cuando era más joven tenía una “extraña obsesión con los guepardos”.

“Corría a cuatro patas por todas partes lo más rápido que podía porque quería ser uno. Incluso lo hice en el zoológico al lado del recinto de los guepardos. Yo era una niña divertida”, comentó.

Fue bailarina

Antes de sumergirse en la actuación de lleno, Emma solía ser una bailarina a nivel competitivo, según contó al medio antes citado. “Mi estilo favorito de baile era el contemporáneo”, compartió.

Se sabe El Hobbit de memoria

La artista es una gran seguidora de la saga de El señor de los anillos. De hecho, a Just Jared develó que puede “citar El Hobbit palabra por palabra. He visto esa película más veces que a mi propia abuela”.

Sueña con abrir una casa de té

En su plática con el sitio antes mencionado, explicó que le gustaría fundar una casa de té en el futuro. “Si no fuera actriz, abriría mi propia casa de té. Ese sigue siendo un objetivo mío para hacer algún día”, señaló.

Es alérgica a los gatos

Otra curiosidad de la intérprete de Enid es que es alérgica a los gatos; sin embargo, tiene un gato y estaba a punto de sumar otro a su familia, así que podría decirse que es amante de los felinos.

Sufrió bullying

En su plática a Teen Vogue, Myers confesó que llegó a sufrir intimidación de otros en su adolescencia a causa de la gran pasión que manifestaba hacia sus muchas aficiones, como bandas o películas.

“Era un poco extraña porque me interesaban más las cosas de lo que lo haría una niña normal”, recordó. “Y me hicieron bullying por eso”.

Ahora, mucho después y con más sabiduría, concluye: “Algunas personas no pueden dejar de lado el hecho de que las personas disfrutan de las cosas que las hacen felices”.