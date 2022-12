Omar Chaparro se llena de criticas por revelar infidelidad y no arrepentirse

Omar Chaparro se ha ganado el reconocimiento de los espectadores por su larga trayectoria como actor y comediante, aunque recientemente ha indignado al revelar algunas de sus intimidades.

Chaparro apareció junto a Isabel Lascurain para conversar sobre sus inicios en el mundo del espectáculo y su relación con Lucía Ruiz de la Peña, quien asegura que le perdonó una infidelidad.

La pareja lleva 21 años juntos y sin temor al que dirán, el presentador sostuvo que se equivocó.

“Si me equivoqué, pero cuando trasciendes, cuando conoces la sombra de tu pareja, porque todos tenemos sombra, y cuando estás en una relación que estás empezando estás enamorada o “idealizando” el amor, yo todavía no conozco a mi mujer y eso es fascinante” dijo.

Las críticas a Omar Chaparro

El comediante mencionó que su esposa no se enteró y fue él quien decidió contar su verdad.

“A mí no me cacharon, se presentó la oportunidad, había una bandera amarilla y dije: ‘Sí, me equivoqué’. Fue muy duro, no sé si para mí o para ella, ahora yo sé muy bien lo que tengo, soy muy consciente el regalo que tengo con mi matrimonio, pero también sé muy bien que se necesita para volverlo a quebrar”, señaló.

Para lograr superar su error decidieron ir a terapia pues su relación había quedado tambaleando.

“Todo el mundo le saca la vuelta al tema, pero la infidelidad siempre está latente. Es muy doloroso para el que le ponen el cuerno como para el que se equivoca, hay mucho que aprender y se vale enderezar el camino y es muy bonito cuando pasas el dolor, vas a terapia y es una lección, te reconozco que eres humano, te puedes equivocar y puedes reivindicarte y enderezar el camino”, mencionó.

Pese al duro momento que atravesaron, Omar aseguró no sentirse arrepentido, lo que le causó fuertes críticas por parte de los internautas, quienes consideraron innecesario que ventilara y expusiera su relación.

“Que ridículo. que necesitas hay q lo ventile. Para dar noticia según el? 🤦🏻‍♀️ pobre mujer que culpa tiene y los hijos que su papá quiera llamar la atención ayyyy no que flojera”, " si no se arrepiente lo va a volver a hacer”, “Que onda cuando dice, para los dos es doloroso 🫣 bueno, doloroso para ella, el ya se dio el gusto”, “Que poco y dice que no se arrepiente! El arrepentimiento es necesario! Para no cometer el mismo error”, comentaron.