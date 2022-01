Tras recibir ataques y críticas, Omar Chaprro defiende a su hija y revela cómo llegó a “Rebelde”

“Rebelde”, la nueva producción de Netflix basada en la telenovela homónima de 2004, sigue ocupando los primeros lugares en la plataforma y aunque algunos fans insisten que es una copia, otros han sabido adaptarse a la propuesta.

La serie ya anunció su segunda temporada sin embargo, la división de opiniones continúa, especialmente respecto a algunos miembros del elenco como Andrea Chaparro.

Andrea es hija del actor y comediante Omar Chaparro, algo que ha hecho que la acusen de haber llegado “por influyentismo”.

Aunque ella se ha dedicado a defender la serie y su trabajo en ella, el actor no dudó en defender a su hija, asegurando que consiguió todo por mérito propio,

“Con RBD estábamos en Los Ángeles y ella solamente me pidió: ‘¿Me llevas a México al casting?’. Y le dije: ‘Ok, yo te llevo a México, pero tú solita vas y haces tu audición’. Y me acuerdo que tenía que cantar una canción, le dieron una canción para que se la aprendiera pero no le gustaba y no se la aprendía, le dije: ‘¿Ya ensayaste tu canción?’, (me dice): ‘Es que no me gusta’…”, reveló Omar en entrevista con el programa Ventaneando.

Así mismo, aseguró que incluso él mismo se sorprendió del talento de su hija ya que improvisó la audición musical, conquistando a los encargados del casting. “Se fue así sin ensayar la canción y resulta que empezó a agarrar la guitarra y empezó a improvisar una canción con todo lo que estaba pasando alrededor… y los empezó a hacer reír con la canción que ella estaba improvisando y se quedó con el papel…”. Y agregó: “Pero me encanta que siempre fue ella, nunca recibió ningún tipo de apoyo de su servidor. Quiero que les cueste, me da gusto...”.

La serie está dirigida a un público juvenil, mostrando situaciones que de pronto pueden ser “muy fuertes” o complejas, algo de lo que el actor está consciente. Sin embargo, el profesionalismo de su hija es lo que hace que pueda hacer esas escenas sin problemas al tiempo que son impactantes de ver.

“Cómo se va a escandalizar uno, pero al mismo tiempo dices: ‘Oye, mi hija esta ahí’. Cuando le toque hacer una escena fuerte no quiero ver, quiero adelantarle…”, aseguró con humor. “Pero al mismo tiempo pues la dejo que abra sus alas y que vuele…”.

A sus 20 años, Andrea ya ha demostrado que tiene todo para triunfar. Ella sin duda heredó el carisma y habilidad de sus padres para desenvolverse frente a las cámaras.

Su personaje, M.J. es una chica conservadora, de una familia religiosa a la que desafía a través de la músca. Aunque ningún personaje que aparece en la serie tiene que ver con los de la telenovela original, algunos aseguran que M.J. es el equivalente a Roberta, interpretada por Dulce María,

Por supuesto ella misma ha dicho que pudo meter de su propia cuchara al personaje como aspectos de su vestimenta, el cabello e incluso el talento que tiene para dibujar.

Mientras que en redes sociales siguen discutiendo si la fama de sus padres la llevó a estar donde está, Chaparro sí tiene una formación artística en el Centro de Educación Artística de Televisa. Inició desde que tenía ocho años de edad y se graduó a los 13 años. También participó en La Voz Kids, donde logró impresionar a la cantante española Rosario y estuvo bajo la dirección de Disney con la puesta en escena “Mary Poppins”, al lado de Bianca Marroquín.

No importa si aún hay quienes dudan, pues ella está disfrutando del momento, dando lo mejor de sí y demostrando que brilla por cuenta propia.

“MJ: gracias por ayudarme a compartir mi voz”, se lee en una publicación en su cuenta de Instagram.