William Levy siempre ha sido guapo: las fotos de su vida que lo prueban

William Levy ha logrado consolidarse como uno de los actores más exitosos de Latinoamérica gracias a su gran talento, carisma y un atractivo físico que lo ha distinguido toda la vida.

Así lo comprueban sus fotos de la infancia y adolescencia que el protagonista de Café con aroma de mujer ha compartido para recordar cada etapa que ha atravesado hasta cumplir sus sueños.

Las fotos de William Levy que demuestran que nació siendo galán

A lo largo de su carrera, a través de su perfil en Instagram, el galán de melodramas ha publicado varias postales de su álbum personal con las que ha demostrado que siempre ha sido bello.

En agosto de 2014, por ejemplo, el intérprete de 42 años publicó una imagen en la que se lo puede ver cuando era un tierno niño con una amplia sonrisa mientras sostenía un teléfono.

“La inocencia de un niño es única. Yo pensaba que estaba hablando con alguien importante y dejándole saber todo lo que quería hacer cuando era grande…”, escribió al pie de la foto.

“Luego me di cuenta que no había línea; sin embargo, le doy Gracias a Dios por haberme escuchado”, continuó sobre el enternecedor retrato captado en su país natal: Cuba.

Como muchos sabrán, el actor nacido en 1980 vivió una infancia feliz en su tierra pese al abandono de su padre y las dificultades económicas que su familia sorteó en aquella época.

“Mi papá se fue cuando yo era un niño pequeño y crecí con la familia de mi madre”, reveló al periódico The New York Post. “Éramos una familia pobre, pero yo siempre fui un niño feliz”.

En la isla, el artista afrontó muchos sacrificios hasta poco antes de cumplir 15 años, cuando su padrastro, un preso político, recibió asilo en los Estados Unidos y la familia migró.

“Estuvo esperando sus papeles durante unos 15 años y llegaron dos semanas antes de que saliéramos (de Cuba) en un barco”, contó. “Tuvimos mucha suerte”.

En junio de 2012, el artista publicó otra foto de su infancia en donde luce como todo un pequeño galán posando con un par de gafas oscuras de estilo aviador y luciendo una rubia cabellera.

No obstante, la instantánea de su juventud que prueba definitivamente que la beldad siempre ha sido una de sus características es una de cuando comenzó su carrera como modelo, publicada en 2014.

“Esta foto es de mi primera sesión cuando comencé a modelar. Un día después entré en Next Model Management en Miami y les dije que quería ser modelo”, reveló en la descripción.

“Siempre fue hermoso”, “Muy guapo antes y después”, “Lindo es poco” y “¡Por supuesto que te aceptaron con esa dulce cara y ese hermoso cuerpo!”, son algunos de los comentarios a la foto.

En el pasado, Levy ha relatado que estudiaba Administración de Negocios en la Universidad de St. Thomas gracias a una beca deportiva en béisbol, pero su verdadero sueño era ser actor.

Por eso, decidió un día poner en pausa sus estudios para ingresar en el modelaje y dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, en donde tanto anhelaba triunfar un día.

“Era súper difícil en la universidad, sabía inglés, pero no era tan perfecto. Ahí fue cuando empecé a modelar”, dijo a SO! “Estaba trabajando en la construcción y me busqué la manera de entrar a una agencia de modelaje”.

Gracias a su buen aspecto y simpatía, logró abrirse camino en este medio, en el que se desempeñó como modelo hasta que entró en el reality show Protagonistas de telenovela en 2002.

El histrión, entonces en sus veintes, no ganó el concurso, pero este lo impulsó para ir tras sueño. Así fue que, tras el programa, comenzó a estudiar actuación y luego empezó a ir a castings.

Finalmente, en 2006, se ganó su primer papel en la telenovela estadounidense Olvidarte jamás. El resto es una historia de éxitos que todos los espectadores latinoamericanos han seguido de cerca.