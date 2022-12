Sandra Echeverría rompió en llanto tras hablar de su divorcio ¿Su canción tiene dedicatoria?

Sandra Echeverría se encuentra promocionando su nueva canción ‘Ahí Te Quedas con Tu Vida’ un tema que busca retomar el género del mariachi a partir de los sonidos clásicos del mismo, y fue justo durante una entrevista en un programa de televisión en vivo que la actriz no pudo evitar romper en llanto.

Las conductoras del programa no duraron un segundo en consolar a la actriz, que se veía tan conmovida al hablar de su separación con Leonardo de Lozanne, pues parecía que su relación era bastante sólida.

¿Sandra Echeverría dedicó su nueva canción a Leonardo de Lozanne?

Fue durante el programa ‘Cuéntamelo Ya!’ que la actriz promocionó ‘Ahí Te Quedas con Tu Vida’, la canción en realidad tiene una letra de desamor y decepción hacia una persona que su compositora adoraba, pero que, como bien menciona, había sufrido por ver a su pareja engañarla con otras mujeres, reclamándole ‘No quiero ser segundo plato ya de nadie, nunca más’.

A pesar de la contundencia de las palabras, Echeverría mencionó a las conductoras del programa, Cynthia Urías y Michelle Vieth, que este tema lo había escrito durante la pandemia junto a Sidna Ángela Dávalos y que no tenía relación con su separación.

El punto de quiebre llegó cuando Cynthia Urías le preguntó sobre ‘La historia de amor fallida’ de su canción, cuestionando: “¿Tú corazón no está hoy en día en la misma sintonía?”, a lo que Echeverría contestó: “Si me preguntas una vez, estoy bien; si me preguntas dos veces, entonces empiezo a llorar” , posteriormente, se pudo ver como las lágrimas comenzaron a aparecer, a lo que Urías y Vieth no dudaron un segundo en darle ánimos.

¿Por qué se separaron Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

El 17 de noviembre, Sandra Echeverría habría revelado que su relación con Leonardo de Lozanne había terminado luego de ocho años de casados, aunque las razones exactas no las mencionó, si compartió al podcast ‘Señoras Punk’ conducido por Iliana Rodríguez ‘La Reclu’, Amandititita y Tania Zarak, que era una decisión que beneficiaría a los dos como pareja.

La actriz mencionó que entre los dos ya no había empatía ni apoyo respecto a las carreras de ambos, por lo que sus caminos comenzaban a tomar otros rumbos, además cuentan que al existir una idealización, cada desencuentro los llevaba a sentir frustración.

“Eso queremos tenerlo muy para nosotros porque es un tema muy personal, estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil, pero hay que seguir adelante, sobre todo por uno mismo, por el hijo y porque también hay mucha mucho amor en la relación”.

A pesar de que es evidente, que Echeverría no está pasando por su mejor momento, no duda en mostrar una sonrisa y además muestra una gran fortaleza que la ha llevado a seguir adelante tras su separación por sus hijos y por ella.

Cuenta que ella no buscaba que sus hijos vivieran un divorcio tal y como ella lo vivió cuando era pequeña, algo que marcó mucho su vida y niñez.