Sandra Echeverria a punto del llanto prueba que una ruptura te hace fuerte

Una separación siempre suele ser difícil y Sandra Echeverría ha contado como atraviesa su etapa de duelo tras divorciarse de su esposo Leonardo de Lozanne con quien estuvo casada por ocho años y fruto de su romance nació su hijo Andrés de siete años.

La actriz decidió dar una entrevista al programa ‘¡Cuéntamelo ya!’ para promocionar su sencillo llamado ‘Ahí te quedas con tu vida’, el cual, escribió junto a Ángela Dávalos y aunque muchos pensaron que se trataba de una indirecta a su ex lo cierto es que lo compuso en medio de la pandemia cuando todo iba viento en popa con su marido.

Sandra Echeverría triste pero más fuerte

En medio de sus declaraciones Cynthia Urías le consultó a la protagonista de ‘María Félix: La Doña’ sobre cómo se encuentra actualmente y decidió hablar sobre cómo ha lidiado con su dolor.

Sandra Echeverría llora en pleno programa en vivo al hablar de su divorcio de Leonardo de Lozanne pic.twitter.com/TVLjCXHFLX — Lo + viral (@VideosVirales69) November 30, 2022

“Si me preguntas una vez, estoy bien; si me preguntas dos veces, entonces empiezo a llorar”, respondió en medio de algunas lágrimas que se escaparon mientras las presentadoras le daban ánimo.

Echeverría aseguró que aunque ha sido complicado sigue para adelante por su bienestar y el de su pequeño.

“Ha sido complicado, pero ahora sí que hay que salir adelante, por uno mismo, por el hijo y porque sigue el trabajo y sí, uno puede estar roto, pero hay que seguirle ahí dando”, señaló.

Aunque la embargaba la tristeza, la actriz demostró que se mantiene fuerte y motivada, pues un divorcio no es el fin del mundo y ayuda a ser una mujer más fuerte.

“Me sirve estar motivada y ocupada en mi trabajo, vienen muchos proyectos y viene más música”, dijo.

¿Qué pasó entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

Aunque no se tiene mayor detalle de lo que desencadenó el fin de la relación entre los artistas, Sandra mencionó en un podcast que fue la fuerte carga de trabajo de ambos fue lo que hizo que se produjera cierto desinterés entre ambos, y aseguró que aunque no fue por falta de amor pero en muchas ocasiones esto no es suficiente para estar bien.

Mientras tanto Leonardo ha decidido guardar silencio al respecto.