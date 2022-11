Hijas de Milla Jovovich y Angelina Jolie parecen gemelas: las fotos de Shiloh y Ever que sorprenden

Milla Jovovich y Angelina Jolie son dos hermosas y exitosas actrices que además son mamás y son las mejores.

Milla tiene tres hijas, y Angelina seis, pero dos de sus hijas tienen un gran parecido y sorprenden con lo idénticas que son.

Ever, la hija mayor de Milla tiene 15 años, y Shiloh, la hija de Angelina tiene 16, y son hermosas, con ojos claros, y cabello liso y claro, y encantan con su belleza.

Recientemente, Milla publicó un video de su hija actuando que realmente confundió a muchos, pues algunos de sus seguidores la confundieron con Shiloh, y realmente el parecido es impresionante.

Hijas de Milla Jovovich y Angelina Jolie parecen hermanas: las fotos de Shiloh y Ever que sorprenden

Tanto Ever como Shiloh han actuado en importantes películas, la diferencia es que la hija de Milla Jovovich quiere hacer de ello una carrera, y la hija de Angelina prefiere dedicarse al baile.

Sin embargo, algunas fotos muestran lo parecidas que son físicamente, el cabello y ojos claros, su piel blanca, y hasta sus labios son gruesos y las hacen ver muy parecidas.

“OMG pensé que era Shiloh, se parecen mucho”, “me encanta como actúa Ever, es idéntica a la hija de Angelina”, “ok Shiloh y Ever fueron separadas al nacer”, “wow las hijas de Angelina y Milla parecen gemelas, se parecen muchísimo”, “ambas son hermosas, el parecido es increíble”, y “Shiloh es la hermana de Ever no hay dudas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Ever además se ha desempeñado como modelo desde muy temprana edad, dejando claro que lo de ella es estar frente a las cámaras como su mamá.

Claramente no son hermanas, pero parecen como separadas al nacer, y la confusión se ha desatado en redes, lo que prueba que todos siempre tenemos un doble en algún lugar.