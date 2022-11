Ludwika Paleta nos recuerda que no está mal extrañar nuestra vida anterior al matrimonio

Ludwika Paleta ha tenido un par de matrimonios muy públicos: el primero con Plutarco Haza, con quien trajo al mundo a su primogénito y el actual, con Emiliano Salas, que también agrandó la familia.

Por eso, en términos amorosos la nacida en Polonia tiene mucha experiencia y puede hablar por miles de mujeres que atravesaron decepciones al ver que su proyecto de vida se desvanecía tras una separación.

Incluso, sin tener que llegar a la ruptura, pues no es mentira que casarse supone un cambio de estilo de vida muy grande y con el cual no siempre estamos felices.

Ludwika Paleta afirmó recientemente que en estos escenarios, un divorcio puede resultar algo muy “liberador”, ya que te permite reencontrarte contigo misma y reorientar tu vida hacia la verdadera satisfacción.

Porque sí, muchas veces creemos que el matrimonio (o esa persona) es lo que queremos para nuestro futuro y en la práctica, es normal que las cosas muchas veces no salgan a la par de las expectativas.

“No quiero que suene feo porque mi matrimonio me dio muchas cosas y unas de las más preciadas y que más amo en el mundo, que es Nicolás, pero yo tenía que vivir otra cosa”, explicó hace poco en una entrevista citada por Telemundo.

“Yo me liberé, me quité tantas cosas de encima y florecí y me convertí en otra persona y aprendí mucho”, expresó la protagonista de Madre solo hay dos sobre lo que significó divorciarse joven y recordar que realmente casarse a los 21 años no fue su mejor decisión.