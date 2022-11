Hace apenas un mes el hijo de la actriz Ludwika Paleta, Nicolás Haza, mostraba orgulloso que se había recuperado de una ruptura amorosa.

Niico, como lo llaman en el mundo del espectáculo, en los primeros meses del 2022 se mostraba en las redes sociales desbordado de amor por Yulianna de Souza.

Pero de repente, dejó de aparecer con ella y sus seguidores especularon que algo había sucedido. Tiempo después, reapareció de nuevo con otra linda chica que sanó las heridas de su corazón.

El secreto es Daniela

Con bombos y platillos, el cantante se mostró con la actriz Daniela Martínez, de la telenovela de Televisa “Mi Secreto”.

En esa oportunidad, Haza publicó una historia de Instagram y le mostró al mundo lo enamorado que está de Dani.

En un video, sale él esperando a la actriz en su camper con un ramo de flores para darle la sorpresa. Cuando ella entró lo abrazó sorprendida y le plantó un beso en la boca.

En Tulum juntos

La relación ha llegado a un nivel más alto y tras dos meses de anunciar su relación, Nico y Dani se van de vacaciones juntos a una paradisíaca playa de México, Tulum.

El también actor de ‘Los ricos también lloran’ mostró en TikTok un poco del inicio de su viaje con Daniela.

“Nos fuimoo” escribió en el caption de su video que empezó con él y Dani en el avión y terminó juntos a la orilla del mar.

El primer cumpleaños de Dani con Niico

Este es no sólo su primer viajes a la playa como pareja, sino también el primer festejo de cumpleaños de Dani que disfrutan como novios.

En el post que Daniela compartió por su cumpleaños 21, la actriz publicó fotos de ella con un colorido conjunto de falda y crop-top y su novio Nicolás aprovechó para hacer una gran declaración de amor.

Hijo de Ludwika Paleta se declara enamorado frente al mar: quién es la joven que le roba suspiros Instagram @niicohaza

Niico escribió: “Te amo” en la sección de comentarios con corazones y ojitos enamorados.

Niico no solo disfruta de la compañía de su novia, sino del destino que escogieron para estar juntos: “Si no me sacan no me voy” escribió en una historia de Instagram.