Las fotos de Nicolás Haza que prueban que heredó la belleza de su madre Ludwika Paleta

Los ojos de la farándula han estado puestos las últimas semanas en Nicolás Haza, el hijo mayor de Ludwika Paleta y Plutarco Haza.

El joven de 22 años debutará como actor en ‘Los Ricos también lloran’ y se ha ganado los elogios de los fans de su madre por su belleza.

Hay quienes aseguran que heredó la belleza y el talento de su madre y de su tía Dominika Paleta.

El guapo actor comienza a forjar su futuro en las pantallas mientras incursiona también en el mundo de la música, por lo que pronto podríamos verlo como todo un protagonista de telenovelas o buscando reconcomiendo en Hollywood.

Durante la nueva apuesta de Televisa interpretará la versión joven de Luis Alberto Salvatierra y el adulto le dará vida Sebastian Rulli.

Durante la trama contará con otros grandes actores como: Claudia Martin, Fabiola Guajardo, Guillermo García Cantú y Azela Robinson.

Haza nació en México en 1999 y desde muy temprana edad se vio atrapado por el mundo del arte, por lo que luego de terminar la secundaria se mudó a Canadá para estudiar la carrera universitaria de Cinematografía en Toronto.

Como era de esperarse, Ludwika se mostró como toda una madre orgullosa ahora que verá a su hijo crecer en las pantallas y contó que trata de no inmiscuirse en sus decisiones para que tome su propio camino.

“No me pide muchos (consejos), no. De hecho, está en una edad en la que no pide consejos ni tampoco quiere escuchar muchos; me imagino que para él es difícil tener una mamá famosa y que quiere abrirse camino y quiere ser ‘Nico’, no quiere ser ‘El hijo de’”, contó.

— Ludwika Paleta