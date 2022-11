‘Wednesday’: así lucen los personajes de la serie sin caracterización (tío Lucas cambia mucho)

Desde su reciente estreno en Netflix, la serie Wednesday no solo ha logrado conquistar a las audiencias con la historia de Wednesday Addams y su experiencia en la Academia Nevermore.

La comedia oscura y sobrenatural, protagonizada por Jenna Ortega, también ha atrapado al público en todo el mundo con su cuidada escenografía, vestuarios y el maquillaje de sus personajes.

El look en la vida real de los actores de Wednesday

Gracias al éxito del proyecto, los actores de Wednesday están acaparando la atención y la curiosidad de las audiencias con respecto a sus vidas fuera de la pantalla no para de crecer con la popularidad.

Por esto, a continuación, te mostramos cómo se ven 10 de los histriones del proyecto de ocho episodios sin la caracterización de sus roles en la historia basada en Los locos Addams.

Jenna Ortega -Wednesday Addams (Merlina)

La intérprete de raíces latinas se ha ganado los aplausos tanto del público como de la crítica con su extraordinaria actuación protagónica en Wednesday.

En la vida real, la estrella de 20 años tiene un estilo en general más femenino y colorido. Es decir, totalmente alejado de su personaje. Su color de cabello también es diferente y no lleva flequillo.

Jenna Ortega es Merlina en 'Wednesday' | Netflix / Instagram

Catherine Zeta-Jones - Morticia Addams

La actriz de 53 años brilla como Morticia Addams en esta serie. En el plano real, su look también se aleja del estilo gótico y el glamur espeluznante de su rol, aunque ambas llevan melenas largas.

Asimismo, aunque la elegancia es algo que comparten, la artista británica es una amante del color en sus outfits y lo ha demostrado incontables veces con sus estilismos en la alfombra roja.

Catherine Zeta-Jones es Morticia en 'Wednesday' | Netflix / Instagram

Luis Guzmán - Gomez Addams (Homero)

El actor de 66 años se encarga de dar vida a Gomez Addams en Wednesday. En la realidad, la imagen del puertorriqueño también se aleja de la de su papel, comenzando por el cabello.

Y es que, mientras su personaje luce una cabellera engominada negra y un bigote, él lleva su cabello natural con canas y barba. Aparte, tiene un estilo mucho más relajado a la hora de vestir.

Luis Guzmán es Gomez Addams en 'Wednesday' | Netflix / Instagram

Fred Armisen - Tío Fester (Fétido o Lucas)

El histrión de 55 años se grabó en el corazón de todos encarnando al tío Lucas. Fuera del personaje, sin maquillaje y con cabello, Armisen luce muy cambiado con un look bastante diferente.

Fred Armisen es el tío Fester en 'Wednesday' | Netflix / Instagram

Isaac Ordoñez - Pugsley Addams (Pericles)

Con apenas 13 años, el novel artista mostró un gran talento como Pugsley en Wednesday. Lejos de la ficción, el joven no luce tan distinto, aunque no lleva el mismo peinado ni ojeras de su rol.

Isaac Ordoñez es Pugsley Addams en 'Wednesday' | Netflix / Instagram

Emma Myers - Enid Sinclair

La actriz de 20 años se puso en los zapatos de Enid Sinclair, alias la peor pesadilla de Wednesday. En la vida real, no lleva una melena rubia sino castaña que la hace distanciarse de su papel.

Emma Myers es Enid Sinclair en 'Wednesday' | Netflix / Instagram

Hunter Doohan -Tyler Galpin

El actor de 28 años ha robado corazones personificando a Tyler Galpin, En el plano real, es de los que menos se aleja de su papel, aunque su estilo es mucho más osado que el de su personaje.

Hunter Doohan es Tyler Galpin en 'Wednesday' | Netflix / Instagram

Joy Sunday - Bianca Barclay

La histrionisa de 27 años despertó toda clase de emociones como la antagonista Bianca Barclay. Fuera de la serie, es una diva glamurosa como su rol y mantiene el look rapado, aunque sus ojos son marrones.

Joy Sunday es Bianca Barclay en 'Wednesday' | Netflix / Instagram

Percy Hynes White - Xavier Thorpe

El galán de 21 años se encargó de traer a la vida a Xavier Thorpe. En la realidad, es otro de los que no se distancia tanto de la imagen de su rol, aunque en el pasado ha experimentado con su look.

Percy Hynes White es Xavier Thorpe en 'Wednesday' | Netflix / Instagram

Gwendoline Christie - Larissa Weems

En Wednesday, la artista de 44 años se destaca como Larissa Weems, la directora de Nevermore. Fuera de la trama, mantiene una imagen elegante parecida a la de su personaje, aunque su cabello es menos platinado y su estilo, más moderno.