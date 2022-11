¿Qué fue de la vida de Rose McGowan? La actriz luce muy cambiada en la actualidad

Durante la década de los noventa y comienzos de los dos mil, Rose McGowan se convirtió en uno de los rostros recurrentes en la pequeña y gran pantalla estadounidense.

La intérprete debutó como histrionisa en una serie en 1990. A partir de entonces, comenzó a encadenar papeles en diferentes proyectos que la catapultaron a la fama.

The Doom Generation (1995), Scream (1996), Phantoms (1998) y Jawbreaker (1999) son algunas de las películas que la catapultaron como actriz dentro de la meca cine.

No obstante, sería el papel de Paige Matthews en la exitosa serie de televisión Charmed (2001-2006) la que la consolidaría como intérprete y la daría a conocer en el mundo.

Gracias a la belleza y talento demostrado en estas producciones, se le auguraba una buena carrera en Hollywood, pero su popularidad se fue diluyendo hasta casi desaparecer.

¿Qué pasó con Rose McGowan, actriz de Scream y Charmed?

Luego de Charmed, la artista continuó actuando en varias producciones, como Grindhouse (2007), pero ninguna le devolvió la notoriedad que gozó durante la primera década de su carrera.

Aparte, en el terreno profesional, la histrionisa debutó como directora con el cortometraje Dawn en 2014. Asimismo, lanzó un álbum de música electrónica llamado Planet 9 en 2020.

Su última actuación la tuvo en el corto Nicholas Kirkwood: Resistance en 2018, según Imdb. Empero, durante los últimos años, la artista ha permanecido vigente por su activismo a favor de las mujeres.

Así como también por ser una de las caras principales del #MeToo. McGowan fue una de las primeras intérpretes en acusar de violación al exproductor Harvey Weinstein.

A partir de entonces, se volvió una de las líderes del movimiento que impulsó a alzar la voz en contra de la agresión sexual y el acoso hacia las mujeres en Hollywood y revolucionó al mundo.

Luego, la revista Time la reconoció como una de las “Silence Breakers”, una de las mujeres que fueron nombradas “Persona del año” en 2017, por levantar la voz en contra de los abusos.

Durante el último lustro, Rose también acaparó los titulares con la publicación de un libro de memorias titulado Brave, el cual fue lanzado el 30 de enero del año 2018.

En su autobiografía, la estrella reveló que la razón por la que su carrera se estancó fue Weinstein, quien actualmente cumple una sentencia de 23 años de prisión por delitos sexuales.

La estrella se abrió en las páginas de su libro sobre el presunto asalto sexual que sufrió por parte del exmagnate en 1997 y cómo la afectó para siempre tanto personal, como profesionalmente.

Y es que, según contó, el una vez poderoso fundador de Miramax se encargó de hablar mal sobre ella en la industria y recomendó a directores y estudios que no le dieran trabajo.

“Parecía que todos los asquerosos de Hollywood sabían sobre mi momento más vulnerable y violado”, escribió. “Y yo fui la castigada por ello”.

Más tarde, descubriría que no fue la única. Actrices como Ashley Judd y Mira Sorvino, también entraron en la “lista negra” de Hollywood gracias a una campaña de Weinstein.

En su libro, recordó lo que experimentó tras entrar en Charmed: “Se sintió bien ser deseada después de tanto rechazo y saber que mi ‘Monstruo’ omnipresente me puso en la lista negra”.

Asimismo, en 2019, dijo a The Guardian: “Echo de menos actuar. Pero me robaron mi carrera. Nos robaron a todas. Y todas éramos muy buenas en nuestro trabajo. Ese es el otro crimen en esto”.

Por otro lado, aunque ha sido aplaudida por su activismo por las mujeres, Rose McGowan también se ha visto en vuelta en varias controversias debido a sus muchas polémicas declaraciones.

Entre estas, su ataque contra Natalie Portman por llevar una capa a los Oscar 2020 en la que estaban bordados los nombres de directoras ignoradas. Luego, McGowan se disculpó.

En cuanto al terreno del amor, la artista tuvo una relación con el polémico Marilyn Manson entre 1997 y 2001. Incluso, estuvieron a nada de casarse, pero decidió terminar con él.

Otro de sus romances notorios fue con el director Robert Rodriguez. La pareja comenzó a salir durante el rodaje de Planet Terror en 2007, lo cual causó controversia pues estaba casado.

Aunque nuevamente sonaron campanas de boda, el idilio se acabó dos años después. Luego conoció a Davey Detail y se casaron en 2013, pero finalmente se divorciaron en 2016.

El brillante presente de Rose McGowan

Actualmente, Rose McGowan tiene 49 años, vive en México desde hace dos, mantiene una relación con un hombre fuera del medio y no piensa regresar a Estados Unidos ni a la actuación.

“La gente en Hollywood no ha sido lo suficientemente valiente como para defenderme como yo los defendí. Porque ayudé a limpiar el sistema y no han sido valientes a cambio. Entonces, extraño actuar, pero siento que actuar es cosa del pasado, principalmente debido a la falta de apoyo que he recibido”, dijo a The Hollywood Reporter en 2019.

También luce distinta, aunque no menos guapa, que en sus años de fama con un corte pixie que le sienta muy bien y lleva desde que se rapó completamente la cabeza en el año 2015.

En su perfil en Instagram, en donde acumula más de 780 mil seguidores, la artista comparte vistazos a su vida actual con su novio y su perrita Perlita en las playas mexicanas; sus aficiones y proyectos.