Kylie Jenner sorprende con el lujoso árbol de Navidad que todas queremos: hasta es de dos pisos

Kylie Jenner siempre destaca por sus elecciones lujosas y extravagantes, incluso a lo que el árbol de Navidad de su hogar se refiere.

Para la socialité es imposible convivir con el minimalismo y la sobriedad, ya que le encanta ser el centro de todas las miradas. Y sí que lo obtuvo con las nuevas postales que compartió de su decoración navideña.

La estadounidense de 25 años eligió un enorme pino para alegrar su hogar, ahora que expandió su pequeña familia con la llegada de Wolf Scott, de 9 meses, a principios de año.

Mediante un video casero, Kylie Jenner dio a conocer los pormenores de la instalación del árbol de Navidad que es tan grande que ocupa dos pisos de la mansión, por lo que se cree que excede los tres metros de alto.

De igual manera, en la grabación quedó comprobado que sirvió como un lindo momento de unión familiar, puesto que los niños de la casa se divirtieron instalando algunos muñecos y detalles alusivos a la época sobre el árbol, conformando un diseño elegante y tradicional.

De inmediato, los internautas reaccionaron y empezaron a bautizar a la modelo como “la reina de la Navidad”, pues ya los tiene acostumbrados a que suele botar la casa por la ventana durante esta temporada festiva.

“Kylie no sabe hacer nada por la mínima”, “Parece árbol de centro comercial”, “Impresionante”, “Kylie es la reina del show siempre”, “Si no llama la atención, no es hecho po la Kylie”; fueron parte de las opiniones de los internautas.

No obstante, también se ganó muchas críticas debido a que recurrió a la tala de un árbol de grandes dimensiones para adornar su casa, cuestión que fue rechazada por sus detractores por motivos del calentamiento global.