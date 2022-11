¿Andrés García fue un mal padre? El actor alimenta la rencilla con sus hijos aún en su agonía

Un nuevo episodio de resentimiento protagonizó este jueves 24 de noviembre el actor Andrés García, de 82 años. A través de su canal de Youtube atacó a su hijo Leonardo, quien esta semana se pronunció en un comunicado sobre el estado de salud de su padre y los presuntos “intereses personales y económicos” de su actual esposa Margarita Portillo.

La estrella en un estado agónico y muy convaleciente espetó: “…Para el cretino de mi hijo Leonardo que él nunca ha ayudado en nada en esta casa, lo único que ha venido es de gorrión. No ha pagado la comida de nadie jamás. Leonardo, ¡ya cállate la puta boca y deja de hablar pendejas y mentiras.! No has ayudado en nada a nadie. Todo el mundo ha ayudado más que tú. (…) Un consejo: Deja de chingar, no te metas con mi familia. Tú no eres ya de mi familia, Leonardo”.

Tras las declaraciones que emitió el gran actor, Leonardo publicó algunas imágenes compartiendo felizmente con su padre, con quien mantiene una relación complicada desde hace varios años.

En el comunicado que divulgó en sus redes sociales afirmó: “Siempre he hecho lo posible para estar cerca de él a pesar de las circunstancias (…) La situación familiar, como ustedes saben, ha tenido sus altos y bajos como en cualquier familia, pero no significa que el amor de hijos hacia nuestro papá no exista. Yo entiendo que el carácter de mi papá en ocasiones puede ser muy complicado y explosivo, pero eso no cambia de ninguna manera mi amor hacia él”.

¿Fue un mal padre o son malos hijos?

El protagonista de “El cuerpo del deseo” tuvo tres hijos producto de sus dos primeros matrimonios: Leonardo y Andrés García Jr. La menor es Andrea García. Sin embargo, ninguno de los tres ha tenido una relación armoniosa con el actor, lo que lleva a preguntarse si el ha sido un mal padre o ellos unos malos hijos.

La rencilla entre el clan de los García comenzó por la ausencia del histrión, quien en una entrevista que ofreció El minuto que cambió mi destino aceptó que no había estado para ellos por dedicarse de lleno al trabajo: “Me veían en las entrevistas y en los periódicos, y luego regresaba tres o cuatro días (a la casa) y ya tenía otro trabajo. Me faltó tiempo de convivir con ellos. Ni modo, fue un mal calculo que hice, pero de no haber tenido nada a llegar a hacer todo lo que hice, no podía dejar de trabajar”.

Más de 15 años tiene Andrea sin ver a su padre, pues trascendió que él presuntamente había cometido tocamientos indebidos, argumentos que la misma hija desmintió al manifestar que ella jamás dijo eso y que todo fue un invento de la presa, motivo por lo que su padre se alejó de su lado, pero que ella lo perdonaba, también le pidió perdón si lo llegó lastimar, pero que ella lo amaba mucho.

Leonardo afirma que no ha alejado de su padre por voluntad propia, sino por el carácter explosivo de su padre: “Un día dice que sí, un día dice que no, la herencia es para uno, la herencia es para otro, a mí no me importa, yo tengo mis cosas y yo estoy enfocado con mi trabajo, entonces cuando puedo y él quiere voy con mucho gusto, pero su carácter es fuerte y a veces no quiere”, contó a los medios.

Lo cierto es que actualmente el actor no quiere saber nada de sus tres hijos, quienes han intentado acercarse para limar asperezas, mientras que actrices como Lucía Méndez pide que los cuatro hagan las paces ante el delicado estado salud de García.