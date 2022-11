Shakira y Piqué y otras parejas famosas que se separaron este 2022 (nadie se lo esperaba)

En el terreno del amor, este año no ha sido bueno para muchos famosos. Y es que varias de las parejas de celebs favoritas sorprendieron tomando caminos separados a lo largo de este 2022.

La mayoría de las rupturas se dieron entre duplas que parecían sacadas de cuentos de hadas, pero la realidad es que no funcionó y nos recordó que no todas las historias tienen final feliz.

El amor se acaba o se “transforma”; hay infidelidades, desacuerdos y desgaste si no se resuelven los problemas. Al final, no todos lo consiguen y deciden terminar antes de afectarse más.

Las parejas de famosos que terminaron su relación este 2022

Por esto, a continuación, hacemos un recuento de algunas de las rupturas y separaciones más impactantes en el mundo del espectáculo este año que ya se nos va.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Luego de meses de especulaciones, la estrella colombiana confirmó en julio su separación del también actor Sebastián Caicedo luego de casi tres años casados y 13 años juntos.

A través de un video en redes sociales, la intérprete declaró: “Hoy estoy aquí frente a todos ustedes, que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo, para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos…”.

Shakira y Gerard Piqué

La cantante y el futbolista tomaron el mundo por sorpresa cuando anunciaron su separación en junio con un escueto comunicado tras 12 años de relación y dos hijos en común, Sasha y Milan.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, rezaba el texto que salía luego de muchos rumores.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez

El actor cubano impactó a sus seguidores el pasado mes de enero cuando anunció el fin de su relación con la actriz Elizabeth Gutiérrez tras 19 años de romance y dos hijos juntos.

El galán de Café con aroma de mujer dio a conocer la decisión a través de una publicación en sus historias de Instagram que rápidamente borró, pero ya había sido capturada por sus fans.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, informó.

Christian Nodal y Belinda

Los cantantes oficializaron su noviazgo durante el verano de 2020. Si bien muchos pensaban que lo suyo no era real, la pareja probó que su noviazgo iba en serio.

En mayo del año pasado, Nodal le pidió la mano a la cantante con una sortija de 3 millones de dólares y ella aceptó muy contenta.

Sin embargo, tras meses de rumores de ruptura, el intérprete de No te contaron mal anunció el final de su compromiso en febrero de este año a través de sus redes sociales.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que (Belinda y yo) hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, comunicó.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Después de meses de rumores, la presentadora colombiana decidió dar a conocer al público su separación del actor de Café con aroma de mujer luego de 12 años juntos y dos hijos en común.

“Hoy es un día muy especial para nuestra familia. Este amor de muchos años se transformó y se convirtió en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien”, expresó en sus historias en Instagram en marzo.

Luego, añadió: “Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne

Tras más de 11 años de relación y un hijo juntos, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne decidieron divorciarse. La actriz de telenovelas reveló la decisión el pasado 17 de noviembre.

“Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos (...)”, reveló en el podcast Señoras Punk.

“Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”, confesó. En la plática, la estrella además se abrió sobre los motivos.

“He estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas. De repente uno también idealiza a la otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras”, reconoció.

Kim Kardashian y Pete Dadvison

Tras nueves meses de un inesperado romance, la empresaria y el comediante decidieron tomar caminos separados, según reportaron varios medios de comunicación el pasado mes de agosto.

“Se separaron amigablemente esta semana debido a la distancia y los horarios”, confirmó una fuente a CNN sobre el fin de la relación entre la socialite de 41 años y el actor de 28.

Jason Momoa y Lisa Bonet

Los actores Jason Momoa y Lisa Bonet también dejaron a todos anonadados en enero al comunicar su separación luego de 17 años de relación, 5 años casados y dos hijos juntos.

“Nos estamos separando. Compartimos esto no porque pensemos que es de interés periodístico, sino para que, a medida que avancemos en nuestras vidas, podamos hacerlo con dignidad y honestidad”, aseguró el actor en comunicado en sus redes sociales.

Sobre los motivos de su ruptura, una fuente cercana al intérprete aseguró que la apretada agenda de Momoa los distanció pues el quiere seguir trabajando todo lo que pueda y ella ya no quería seguirlo a sus rodajes sino quedarse en Los Ángeles.

Tom Brady y Gisele Bündchen

Luego de 13 años casados y dos hijos juntos, el jugador de fútbol americano y la supermodelo pusieron punto final a su historia de amor. La noticia la dieron a conocer en octubre.

“En días recientes, mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio. Llegamos a esta decisión, amigablemente y con gratitud, por el tiempo que pasamos juntos”, informó Brady a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“Continuaremos trabajando juntos como padres para asegurarnos siempre que reciban el amor y la atención que merecen. Llegamos a esta decisión de poner fin a nuestro matrimonio después de mucha consideración”, explicó.

Olivia Wilde y Harry Styles

Tras dos años de noviazgo, la actriz y el cantante decidieron separarse para enfocarse en sus respectivas carreras artísticas, según confirmaron varios medios estadounidenses

La ruptura de la expareja, quien se conoció en el rodaje de la polémica película No te preocupes, querida, se dio a conocer a través de la prensa este mes de noviembre.

Madonna y Ahlamalik Williams

El amor entre la cantante de 64 años y el bailarín de 28 años finalizó tras tres años de romance el pasado mes de abril de 2022, según confirmó el diario The Sun.

De acuerdo al medio, la decisión de terminar fue de Madonna. De hecho, la reina del pop comunicó a sus amigos que estaba soltera tras decidir que las cosas “no estaban funcionando”.

“Madonna se ha lanzado a una vida social ocupada y ha estado viendo a sus amigos y familiares después de la separación”, confirmó un informante anónimo al medio.

“Tiene una agenda apretada, trabajando en su próxima película biográfica, nueva música y cuidando a su familia”, dijo la fuente, quien además dio a entender que fue una ruptura amigable.

Otras parejas que terminaron su relación este 2022 son: