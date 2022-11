Mabel Cadena fue menospreciada por su color de piel: “Me decían que las morenas no se ven bien”

Luego de una década de trayectoria artística en las pantallas mexicanas, la actriz Mabel Cadena hizo su debut en Hollywood a lo grande en la película Black Panther: Wakanda Forever.

Dentro del último estreno del universo cinematográfico de Marvel, la intérprete brilla como la superheroína Namora, un deidad del mar con poderes como volar o fuerza inacabable.

No obstante, aunque ahora está triunfando con este proyecto, la estrella de 32 años ha recorrido un duro camino para cumplir su sueño de ser actriz en el que la discriminación no ha faltado.

Mabel Cadena recuerda la discriminación que ha sufrido por ser morena

Cadena comenzó su carrera en la pantalla chica dando vida a Adela Rosa en la serie Capadocia (2012). A partir de entonces, ha demostrado su versatilidad encarnando diferentes roles.

Entre estos papeles, está Tecuelhuetzin, la hija de un guerrero indígena, en la serie Hernán (2019). Así como también la prostituta Ramira en la película La diosa del asfalto (2020).

Sin embargo, cuando la estrella nacida en Atizapán, Estado de México, decidió probar suerte en Hollywood de inmediato sufrió discriminación y estigmatización a causa de su apariencia.

“ Me decían que las personas morenas no se ven bien, no retratan así, que no serían jamás superhéroes”, aseguró en una entrevista al periódico español a El País.

“ Para mí representó confrontarme con todas las cosas que escuché de niña y que quizá no me tomé en serio, pero se quedaron grabadas en mi cabeza ”, contó.

Mabel Cadena, quien tenía claro que quería ser actriz desde joven, ha enfrentado anotaciones sobre su tez como si esta condicionara la calidad de su trabajo interpretativo desde temprana edad.

De hecho, comenzó a escuchar estos comentarios sobre su aspecto en su entorno. En su adolescencia, un familiar le dijo que siempre le darían los mismos roles de “abnegada”.

“No dejé que ni los comentarios ni los estereotipos frenaran el recorrido que quería tener”, aseveró. Asimismo, recordó que incluso intentaron persuadirla de cambiar su físico.

“En otro momento alguien me dijo ‘¿por qué no te operas?, ¿por qué no te pones más busto?’ ¿Y yo por qué querría hacer eso?”, rememoró que pensó en ese momento.

Empero, la luminaria ha probado con su participación en Black Panther 2 que no hace falta ser caucásica ni tener un cuerpo voluptuoso para obtener papeles de peso en la meca del cine.

Con esta superproducción, la actriz considera que tanto ella como Tenoch Huerta, quien da vida al príncipe Namor, finalmente está cambiando el panorama del racismo en Hollywood.

“A veces una imagen en pantalla es mucho más fuerte que nombrar ciertas cosas”, agregó Mabel, quien estudió actuación, Psicología y una maestría en Pedagogía antes de debutar.

Gracias a este rol, además rompió con el patrón en los personajes que se ganaba. De hecho, en un momento pensó que solo le darían roles de “sicaria, boxeadora o indígena”, según El País.

“No es que sean malos papeles ni mucho menos, pero no me daban otros. En algún punto que empecé a tener la oportunidad de interpretar estas otras mujeres con otro tipo de estatus”, dijo.

“Me he tomado muy en serio el cómo quiero retratar a las mujeres en mi vida”, agregó la actriz que forma parte de una generación de estrellas con el objetivo de abrir el camino para otros.

“Estamos ahí (ella y Huerta) y me da esperanza, no solo para las personas morenas, sino, esperanza para que exista una diversidad de narrativas”, afirmó la artista a El País.

“Más allá del color de piel, es hacer historias que toquen y que sean profundas y que puedan mostrar una diversidad de vida”, agregó la histrionisa de éxitos como El baile de los 41 (2020).

Con su éxito en el mundo, Mabel ahora es un ejemplo de lucha que seguirá adelante con el ímpetu de siempre y, con su recorrido, ayudará a que más personas se vean representadas.

“Son tiempos muy poderosos para abrazar a los niños que hemos dejado atrás, a las niñas que hemos dejado atrás y darles la oportunidad de creer”, concluyó.