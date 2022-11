De lanchero a sex symbol: así es la historia de Andrés García

Durante los últimos días, los fanáticos de Andrés García se han mantenido preocupados por el estado de salud del icónico actor de telenovelas, quien lleva varios meses en una delicada situación de salud por la cirrosis que padece.

Aunque se encuentra retirado desde hace varios años, Andrés García formó parte de algunas de las telenovelas más famosas y exitosas de México, ya que era considerado un actor de primera y un galán que captaba las miradas de todas las fanáticas.

“El cuerpo del deseo”, “Mujeres engañadas”, “El privilegio de amar”, “El carruaje”, “Las gemelas” y “Paloma” son solo algunos de los muchos títulos que se pueden mencionar en la carrera exitosa del actor.

Sin duda, se convirtió en uno de los actores más importantes de la industria mexicana y llevó una vida de fama y privilegios, pero no siempre fue así, ya que antes debió hacer otros tipos de trabajos muy distintoes.

Así fue la vida de Andrés García antes de la fama

La infancia del actor fue dura, por eso su familia decidió salir de su natal República Dominicana hacia México con la intención de tener una mejor vida.

Cuando era un joven, se convirtió en lanchero para ganar algo de dinero, pero todos sus clientes quedaban impactados con su fornido físico.

Mientras trabajaba en las playas de Acapulco, algunos ejecutivos captaron el potencial talento de Andrés que, posteriormente, lo llevarían al estrellato.

A sus 26 años portagonizó su primera película y, desde entonces, no paró de interpretar todo tipo de papeles como albañil, boxeador espía y otros.

Sin embargo, su carrera tuvo un bache que marcó su vida y es que dejó de obtener proyectos.

“Me quedé sin trabajo por mi carácter y por envidias, porque siempre tuve mucho éxito. Entonces, me propusieron luchar. Fui compañero de El Santo, pero él no quiso que lucháramos en el mismo cuadrilátero. Entendí que no quería que le robara cámara”, dijo en una entrevista.

Posteriormente regresó a la actuación y se convirtió en el gran galán de la televisión.