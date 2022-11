“Mi camino es amarte”: estas son las parejas en la vida real de los actores de la telenovela

La nueva telenovela de Televisa, Mi camino es amarte, está arrasando en éxito desde su estreno el pasado 7 de noviembre y que es protagonizada por Gabriel Soto, quien encarna a Guillermo Santos (conocido como Memo), y Susana González que le da vida a Daniela Gallardo. El drama es producido por Nicandro Díaz González.

La novela cuenta la historia de una pareja que es unida por el destino de formas inesperadas. “Memo” es muy humilde, que lo mueve el amor familiar y trabaja como camionero. Se entera que tiene una hija y, además, que fue dada en adopción.

Mientras tanto Daniela hizo su sueño realidad de construir una familia a través de una niña que adoptó, pues no podía tener hijos. Esta novela es una adaptación de la historia El Camionero, una tragicomedia romántica que transmitió Televisión Nacional de Chile durante el 2016.

Las verdaderas parejas del elenco

En este drama, no solo los protagonista se aman y forman un lazo irrompible. También el amor tocó a parte del elenco, que ahora formaron pareja.

Gabriel Soto aún sigue manteniendo viva su relación con la actriz de ascendencia rusa Irina Baeva, con quien desde hace tres años comparte su vida y prometió casarse, aunque su boda se ha cancelado en diversas oportunidades y el rumor de una ruptura sigue más vigente que nunca.

Por su parte, Susana González tiene su corazón ocupado. El galán Marcos Montero es el dueño de su amor desde hace unos 10 años y se han consolidado como una de las parejas más sólidas del mundo artístico mexicano. Ellos se aman, aunque pocas veces demuestran su afecto en las redes sociales.

Ximena Herrera, de 43 años, aprovechó al alfombra roja de la NBC Universal en México para presentar a su novio Humberto Gilisolas, quien es DJ. Durante el evento él comentó: “Me siento feliz al lado de ella. Es súper talentosa y guapísima. Me cautivo todo de ella, me trae loco”. Tienen poco tiempo saliendo juntos, pero ella no precisó desde cuándo.

Mientras tanto, Mark Tacher, quien personifica a Fausto Beltrán, se mantiene reservado con su vida amorosa, tras los dos divorcios y su relación con la actriz Cecilia Galliano. Desde hace dos años tiene un romance con alguien de quien no revela su identidad, a quien considera “su terapeuta de amor” y comprende su decisión de no ser padre.

Sara Corrales está viviendo una etapa de plenitud con su soltería, pues recientemente rompió su compromiso con su novio mexicano Rafael Gutiérrez a los tres meses que le pidió matrimonio. Ahora la colombiana sigue contenta enfocada en su carrera, y disfrutando de su papel de Úrsula Hernández en al nueva telenovela, que arrasará en rating.