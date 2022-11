Susana González y su polémica reacción al ser cuestionado Gabriel Soto por Irina Baeva

Susana González es reconocida por ser una de las actrices con más telenovelas protagonizadas en las pantallas, por lo que su carrera de más de 30 años es bastante rspetada. Actualmente, se encuentra promocionando su nueva producción ‘Mi camino es amarte’ donde protagoniza junto a Gabriel Soto.

“Hemos estado trabajando meses en este proyecto, estamos superemocionados… Esperemos de verdad que les encante esta historia. Este es uno de los personajes más entrañables que he hecho en toda mi carrera (…) estoy feliz de trabajar con Susana, que Susana es, yo creo, la ‘primera’ actriz que tiene México hoy en día, así que la verdad es que estamos felices y superemocionados”, aseveró Soto frente a los medios de comunicación.

Ambos se mostraron muy a gusto y ofrecieron detalles de su nueva telenovela, además, de la buena química que mantienen entre ellos.

“Yo siento que tenemos mucha química [refiriéndose a Gabriel], o sea como que lo veo y me da mucha ternura, me inspira muchas cosas. Su personaje es precioso, lo está haciendo de una manera increíble, de verdad es un personaje tan rico, tiene como que todos los matices y lo está haciendo tan bien que de verdad a mí me motiva. Yo lo veo y me motiva mucho y es más fácil entrar dentro del universo de estos personajes y son una ternura, son un dulce. De verdad que los van a disfrutar mucho, no se la pierdan, estamos felices ya de poder mostrarles a ustedes nuestro trabajo y de que conozcan a estos personajes”, dijo Susana.

La reacción de Susana González por pregunta sobre Irina Baeva

La relación de Soto con Baeva ha estado en el ojo público tras los rumores de ruptura y la llegada de la actriz a México luego de algunos meses de viaje por distintos países, por lo que no tardaron en preguntar sobre la situación, lo que le causó molestias a González.

“Chicos, hablamos de la telenovela porque si no yo también me tengo que ir porque mis hijos me están esperando en casa, hablamos de la telenovela o si no ya”, intervino la actriz de forma respetuosa pero directa, dejando claro que estaban allí para hablar de la telenovela.

El actor ignoró las preguntas y seguidamente abandonaron el encuentro con los comunicadores.

Susana se ha encargado de mantener su vida alejada de las polémicas, por lo que prefiere enfocarse en su carrera como actriz.