Drew Barrymore y las lecciones de amor propio que aprendió tras 6 años de celibato

Drew Barrymore tuvo una juventud muy “alocada” y por esa razón, decidió que ya había tenido suficiente y optó por el celibato.

Su vida ha cambiado tanto, que ya son 6 años y contando desde que renunció a las relaciones sexuales. Esto le ha permitido reencontrarse consigo misma, valorarse más allá de su físico y establecer relaciones más sólidas.

“Puedo entender ciertas partes del sexo kinky (atrevido). A ver, yo misma lo he probado todo. He hecho de todo y por eso ahora mismo soy tan aburrida”, expresó en una entrevista tiempo atrás.

En ella, reveló que más que el sexo, le atraía experimentar nuevas cosas, y quizás por eso le sea más fácil renunciar al sexo ahora.

Drew Barrymore no se arrepiente de nada de lo que hizo ni se avergüenza de su pasado, pero agradece la oportunidad de priorizar sus necesidades y su relación personal, por encima de los deseos de terceros o una vida desenfrenada, pero vacía.

Actualmente , prefiere destinar esa energía para dedicarse a las cosas que le gustan y desarrollar nuevos proyectos, cuando tiene 47 años de edad. “Esos días quedaron atrás hace mucho tiempo. Cuando era más joven contaba con toda la energía del mundo, pero ahora ya no”, dijo en aquel entonces.

Sus prioridades han cambiado, anteponiendo la felicidad de sus hijas, sobre conexiones físicas con otra persona . “Tengo sentimientos muy diferentes sobre la intimidad. Aprendí que el sexo no es amor, es la expresión del amor”.

Eso sí, Drew Barrymore no descarta en algún momento volver a establecer una relación de tipo sexual y romántico, pero simplemente ahora no le interesa. “No odio el sexo, solo que ahora no los confundo”, expresó, sintiéndose muy feliz por ahora ser “más selectiva” con quien compartir su lado más íntimo.