5 famosos que vivieron sin hogar antes de ser exitosos: Halle Berry estuvo en un refugio

Aunque hoy son grandes estrellas con sueldos exorbitantes, incontables propiedades y toda clase de lujos al alcance de la mano, muchas celebridades de Hollywood alguna vez estuvieron sin hogar.

Gracias a su talento pero sobre todo perseverancia, lograron tener su propio techo y hacer sus sueños realidad. Ahora, entretienen al mundo e inspiran con sus historias de superación.

5 estrellas que prácticamente vivieron en las calles antes de la fama

Por esto, a continuación, recordamos las vivencias de 5 luminarias que prácticamente vivieron en las calles y unas realidades muy distintas a las que tienen ahora que la fama los arropa.

Jim Carrey

El famoso actor tuvo una infancia marcada por la precariedad económica. De hecho, su familia tuvo que vivir en su auto durante un periodo. “Tuvimos tiempo difíciles”, dijo a Howard Stern.

En la misma conversación con el conductor, el comediante además reveló que vivió en una tienda de campaña en el patio de su hermana y en diferentes lugares para acampar en Canadá.

Halle Berry

La ganadora del Oscar enfrentó duras carencias cuando comenzó a perseguir sus sueños de convertirse en actriz en la ciudad de Nueva York. De hecho, incluso vivió un tiempo en un refugio.

“Me quedé sin efectivo. Llamé a mi madre y le pedí que me enviara algo de dinero, y ella dijo que no…”, recordó en entrevista para People.

“Esa es probablemente una de las mejores cosas que hizo por mí… Ella dijo: ‘Si quieres estar allí, entonces lo resuelves’. Y tuve que resolverlo”, contó. “Rendirse nunca fue una opción”.

“Fue una prueba para ella y para todos los demás (…). Y la vida en el refugio (para personas sin hogar) fue parte de resolverlo por un minuto hasta que pude conseguir un trabajo de camarera”.

Chris Pratt

El famoso actor de Jurassic World también estuvo un periodo de su juventud sin hogar y vivió tanto en una casa de acampar sobre las playas de Maui, Hawái como en una furgoneta.

“Es un lugar bastante increíble para estar sin hogar”, dijo a The Independent. “Sería diferente si viviera en las calles de Chicago y comiera basura de un contenedor”.

Asimismo, en sus redes sociales, el histrión compartió hace tiempo atrás una foto suya junto a la camioneta en donde vivió en Hawái tras dejar la universidad y ejercía toda clase de trabajos.

“¡No puedo creer que encontré esta foto! ¡Esa es la furgoneta en la que vivía! En mi mano está el guion de la película que me sacó de Maui. Qué locura”, escribió junto a la postal.

Jennifer Lopez

La exitosa actriz, cantante y empresaria es una de las celebridades más acaudaladas gracias a su trabajo, pero hubo un tiempo durante su juventud en el que fue una persona sin hogar.

A sus 18 años, Lopez se fue de su casa tras una pelea con su mamá porque no quería ir a la universidad sino bailar. “Empecé a dormir en el sofá del estudio de baile”, contó a la revista W.

“No tenía hogar, pero le dije: ‘Esto es lo que tengo que hacer”, reveló. “Unos meses después, conseguí un trabajo bailando en Europa”.

“Cuando regresé, reservé In Living Color. Me convertí en Fly Girl y me mudé a Los Ángeles. Todo sucedió en un año”, recordó.

Jacob Elordi

El galán australiano también tuvo una época en la que no tenía donde vivir en Los Ángeles en 2017. De hecho, durmió semanas en el sofá de un amigo e hizo de su carro su casa.

“No estaba consiguiendo ningún trabajo. Creo que tenía, no sé, 400 u 800 dólares en mi cuenta bancaria… Mi auto era como el de un acaparador, apilado con cajas, ganchos y cosas”, dijo a GQ.