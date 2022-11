Le dicen a Gabriel Soto que está “viejo” y piden que se retire por esta razón

A sus 47 años, Gabriel Soto es uno de los actores más consolidados de México, a quien nunca le falta trabajo. Sin embargo, su edad parece pasarle factura recientemente.

No a lo que su salud física se refiere, sino mas bien a los roles que le llegan a su mano. A través de las redes sociales se ha abierto un debate que considera al actor demasiado “viejo” para los papeles de galán que interpreta en la televisión.

Esto, mientras ejecuta el papel estelar en la telenovela, Mi camino es amarte, que es un remake de la telenovela chilena “El Camionero” y que precisamente, forzó a que el mexicano tuviese que aprender a conducir camiones.

Ahí tiene un romance con la actriz colombiana Sara Corrales, a quien lo unieron en rumores de romance por una presunta separación de su pareja, Irina Baeva, con quien se ha mostrado distante.

A través de las redes sociales, el trabajo de Gabriel Soto no ha pasado desapercibido y por eso dicen que está “viejo”, y que ya “no le lucen” los papeles de ser la figura masculina central de la historia pues sus mejores años pasaron.

“Está cada vez más viejo para las compañeras que le colocan”, “Se nota que ya no es el mismo muchacho de antes”, “Se ve acabado en este nuevo papel, no le luce”, “Es hora de ir pensando en otra cosa, no se ve bien en televisión”, “¿Será que no habrá otro protagonista? Aburre siempre con lo mismo”; son parte de las críticas en internet.

Incluso, hubo varios que le sugirieron al protagonista de Soltero con hijas retirarse de las telenovelas, algo que el famoso no respondió pues se encuentra enfocado trabajando en otros proyectos.