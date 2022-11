Peace Peace Now Now cuenta las historias de lucha de las mujeres en Latinoamérica

Peace Peace Now Now Star Plus

Peace Peace Now Now llega a la plataforma de Star Plus este 23 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. La miniserie documental presenta a Yalitza Aparicio, Daniela Vega, Ester Expósito y Shirley Manson, quienes a través de cuatro episodios conversan con mujeres revolucionarias que fueron obligadas a sobrevivir y luchar dentro de un contexto machista y represor en Latinoamérica.

Las historias son poderosas; influyen en nuestros imaginarios sociales, es decir, nuestras cosmovisiones, valores y prácticas. Que las mujeres puedan alzar la voz a través de sus historias de lucha es poderoso en una sociedad que nos reprime porque teme hasta dónde podemos llegar. En Nueva Mujer, tuvimos la oportunidad de conversar con Vega, Aparicio y Expósito sobre lo que hay detrás de un proyecto como este, sus motivaciones dentro del movimiento feminista y las lecciones aprendidas al trabajar juntas.

“El feminismo nace como respuesta hacia el machismo y estamos haciendo esta serie principalmente para las mujeres y para los hombres también ¿por qué no?” — Daniela Vega en entrevista con Nueva Mujer

Daniela se ha dedicado a luchar por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y de las mujeres, siendo el feminismo una de sus armas más poderosas. Participar en proyectos como Peace Peace Now Now es una forma de demostrar que este no “nace por un capricho”.

Por su parte, la actriz mexicana Yalitza Aparicio también ha sido una pieza clave en la serie documental y al preguntarle sobre qué le hizo seguir el camino de feminismo que ha tomado ahora respondió:

“En algunas ocasiones hay mujeres con las que he hablado y me dicen ‘yo no soy feminista’ y es como de ¿por? Hay una situación de educación que a veces ésta mala información. No nos lleva a saber si somos o no somos pero considero que toda mujer que lucha por sus derechos e ideales somos feministas. No recuerdo el momento específico en el que yo dije ‘ah sí soy feminista’ porque siento que ya lo traía desde el momento en que yo he puesto primero lo que yo quiero. Lo que yo soy sin importarme lo que los demás digan, de a qué vine a este mundo a hacer”.

Durante años, a las feministas se les ha señalado como “mujeres frustradas” o “enojadas” bajo un contexto despectivo. Es por ello que en Peace Peace Now Now se plantea la idea de resignificar la rabia para tomar acción.

Ester Expósito señaló que gran parte del rechazo hacia éstas y el movimiento viene del desconocimiento, de los prejuicios y del miedo a lo desconocido.

“Creo que también es el por qué que muchos hombres no se involucren todavía con el movimiento y los valores de este y se oponen y resisten porque quieren pintarlo de algo que no es (...) Quieren disfrazarlo de algo que hacemos nosotras para vengarnos o contraatacar o porque queremos estar por encima del hombre y no. Ya se ha explicado suficientemente que el feminismo es la igualdad. Es la lucha para que nosotras subamos y nos pongamos en el mismo lugar que los hombres ante la sociedad”. — Ester Expósito en entrevista con Nueva Mujer

Expósito señaló que las mujeres hemos tenido que aguantar el sufrimiento por ser parte de un sistema patriarcal y que la clave para romper las injusticias está “en la educación desde niños, en casa, en los colegios, entre compañeros” para que cuando seamos testigos de actos machistas no nos quedemos callados ni lo toleremos.

“El hombre no ha tenido que pelear porque se le respete de la forma en que la mujer ha tenido y sigue teniendo que hacerlo”, puntualizó la actriz.

La lucha para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas es universal sin embargo, por momentos es fácil caer en la desesperanza de que no veremos un cambio. ¿Cómo es que a partir de nuestras propias trincheras podemos hacerle ver a otras que no están solas, que sí tienen quien las proteja?

Ante esta interrogante, Daniela Vega respondió contundente: “Estando juntas. Es que antes las mujeres tal vez estábamos un poco más granuladas las unas con las otras, como una cucharada de azúcar. La idea es convertirnos en un terrón de azúcar. Mientras más juntas, más poderosas”.

Para la presentación del documental, Aparicio, Vega y Expósito también ofrecieron una conferencia de prensa en la que hablaron de sus experiencias en cada una de las regiones que visitaron para su realización.

“Fue doloroso encontrarme que aunque estaba en otro país, estaban pasando por situaciones muy similares a México. Hablando con Ester, con Dani concordamos con esto. A veces estás en tu país, ves todas las cifras, los casos, las injusticias pero cuando sales a otra parte del mundo y te das cuenta de todo lo que está sucediendo da un coraje inmenso. El contar estas historias y que queden documentadas, esperamos sirvan para no seguir cayendo en lo que le ha sucedido a muchas mujeres”, señaló Aparicio.

“Siento un deber, una responsabilidad hacer todo lo que está en mis manos para usar el altavoz que circunstancialmente, por mi profesión, tengo y poder utilizarlo para contar estas historias y acercar a la mayor cantidad de gente posible (...) Si no lo hacemos no va a haber una sensibilidad. Con silencio no se va a terminar nunca, va a seguir habiendo impunidad”, expresó Expósito.