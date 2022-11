Nieta de Joe Biden se casó: Las fotos de su lujosa e histórica boda en la Casa Blanca

Naomi Biden y su prometido Peter Neal se juraron amor eterno la noche del 19 de noviembre. La majestuosa boda se celebró en la residencia presidencial de Estados Unidos, la Casa Blanca, pues ella es nieta del mandatario de la primera potencia de América, Joe Biden. El lujo estuvo presente en cada detalle. Ella lució fantástica, mientras a su abuelo lo embargaba la felicidad.

Esta celebración es histórica, pues es la 19 vez que se realiza un matrimonio en este importante lugar del planeta, al que la prensa no tuvo acceso la noche del sábado. Las dos últimas bodas que se realizaron allí fueron: en el 2008, de la Jenna Bush, hija de George Bush; y en el 2013, cuando el fotógrafo de la Casa Blanca, Pete Souza, intercambió votos con Patti Lease en el Rose Garden.

La boda comenzó en horas de la mañana en el jardín sur de la vivienda, lugar que nunca se había usado para una boda, según reseñó The New York Times. La ceremoníia fue completamente al aire libre, sin carpas, solo sillas plegables dispuestas ordenadamente. Coronas y guirnaldas de rosas blancas adornaron el pórtico sur de la mansión.

Boda de ensueño

Naomi, de 28 años, lució un estupendo y glamoroso vestido blanco con magas largas, encajes en el escote, tull en la falta larga y una extensa cola, que la hacía lucir como toda una princesa de un cuento de hadas. El diseño estuvo a cargo de Ralph Lauren.

Ella es hija mayor de Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos. Él la acompañó hasta el altar, que tenía de fondo el monumento de George Washington, mientras de fondo sonaba Bitter Sweet Simphony, de The Verve.

Según detalles ofrecidos por la cadena de noticias CNN, en el romántico evento se ddeclamó el poema I carry your heart with me, de E.E Cummings;, mientras que el padre del novio, William Neal, interpretó una canción, acompañado por un coro.

Escoltaban a la novia sus hermanas Finnegan y Maisy Biden y su cuñada Katherine Neal, como damas de honor. Actuaba como padrino del novio el hermano de este, Robert Neal.

Naomi es un de las nietas favoritas de Joe, y además ejerce gran influencia en su vida, pues fue ella quien convocó a la reunión familiar para que decidiera lanzarse como presidente del USA. Ella siempre lo acompaña, al punto que vive junto a Peter en la Casa Blanca junto con su abuelo.

Peter, de 25 años, y Naomi se conocieron hace cuatro años, gracias a un amigos de ambos cuando estaba en Nueva York. El septiembre de 2021, decidieron dar el paso y formalizar su noviazgo. Él la sorprendió al darle un anillo de compromiso que era la réplica del que usó su abuela.