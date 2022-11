Daniel Elbittar comparte foto con Danilo Carrera y enloquecen a los fans: “No sé cuál está mejor”

Tras conquistar a las audiencias latinoamericanas en varios proyectos por separado, los actores Danilo Carrera y Daniel Elbittar compartirán escenas por primera vez en El amor invencible.

Dentro de la nueva telenovela estelar de TelevisaUnivisión, el galán ecuatoriano protagoniza la historia junto a Angelique Boyer. Mientras, el venezolano se encargará de dar vida al antagonista.

Sobre su personaje, Danilo contó en la presentación de la novela que llegó a su vida siete años después de que el productor Juan Osorio le prometiera que lo buscaría para trabajar juntos.

“Me lo encontré otras 300 veces y nunca me buscó hasta que me dice mi mánager ‘Juan Osorio quiere trabajar contigo’ y hablamos y me dijo ‘no había el personaje correcto y esta historia es para ti, quiero que seas tú el protagonista”, relató, según recogió People en Español.

Por su parte, Daniel dijo que su rol no será el típico villano.”Es un personaje más que todo humano, con una carga muy pesada sobre sus hombros, sometido por el padre, enamorado también de Leona (Boyer), pero con una gran mujer a su lado como es Marlene Favela…”, avanzó.

Con el fin de celebrar el inicio de grabaciones de la esperada producción mexicana, las estrellas decidieron compartir una foto juntos en redes sociales y causaron un gran furor entre los fans.

Daniel Elbittar y Danilo Carrera enloquecen las redes con foto juntos

A través de su perfil en Instagram, Elbittar publicó el 14 de noviembre una selfie en la que sale posando junto a Carrera en lo que parece ser un moderno ascensor en las locaciones del proyecto.

En la imagen, tanto Daniel como Danilo lucen muy elegantes con atuendos casuales mientras hacen señas con las que dejan en evidencia lo bien que se llevan en el detrás cámaras.

“Y esto ya empezó @elamorinvencible”, escribió el intérprete de 43 años al pie de la postal que, de inmediato, desató una avalancha de reacciones por parte de los seguidores de ambos.

“La trama es muy buena, jaja”, “Me encantan”, “Par de guapuras”, “Qué foto tan encantadora y soñada”, “Dúo de guapos”, “Galanazos” y “Ya no sé cuál está mejor, si el venezolano o el ecuatoriano” son algunos de los piropos de los usuarios a los actores.

El amor invencible es una adaptación del melodrama portugués Mar salado y se estrenará en la pantalla chica mexicana en febrero del próximo año a través de la señal de Las Estrellas.

Además de los artistas antes mencionados, el elenco también incluye a Leticia Calderón, Guillermo García Cantú, Víctor González, Arcelia Ramírez, Juan Soler y Gaby Platas, por mencionar algunos.