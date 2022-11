‘Mi secreto’: 5 fotos de Diego Klein que muestran que es el galán perfecto

El furor que ha provocado Mi secreto, la nueva telenovela de TelevisaUnivisión, no solo ha probado el alcance que tienen las historias de amor clásicas en la televisión mexicana.

También ha disparado la popularidad de sus protagonistas, Macarena García y Diego Klein. En el caso del actor, si bien se trata de un rostro fresco en los melodramas, no es ningún principiante.

De hecho, aunque su personificación del honesto Mateo Miranda en este remake de Ha llegado una intrusa representa su rol más importante hasta ahora, el actor lleva rato robando corazones.

Por esto, a continuación, te contamos más de este guapo y talentoso histrión, su carrera en auge y algunos datos sobre él junto a cinco fotos que prueban que también es galán en la vida real.

Las 5 fotos de Diego Klein, de Mi secreto, que prueban que es un galán soñado

Diego Franco Klein nació en México el 8 de septiembre de 1988 en una familia de artistas. Y es que, su madre es pintora, su progenitor es escritor de novelas y su hermana es fotógrafa.

El actor de 34 años de edad tuvo su primer acercamiento al mundo del espectáculo como parte de una banda musical pop. La experiencia de presentarse con la agrupación lo llevó a la actuación.

“La actuación yo creo que llegó por una curiosidad”, dijo en entrevista con Zero Magazine. “(Tras tener) la oportunidad de sentir lo que era estar en el escenario con un chingo de banda y yo creo que intuitivamente dices que el teatro será algo parecido, ¿no?”, contó.

“Y no sé por qué me inscribí a un curso y en el primer curso dije: ‘¡Esto me encanta!”, recordó. Luego de esto, se postuló al CEA de Televisa, donde fue aceptado y empezó su formación actoral.

No obstante, el intérprete soñaba con visitar a Europa y decidió viajar a España.”Me fui un año a Madrid a estudiar actuación y cuando llegué me enamoré de una vasca y me quedé”, reveló a Hola TV.

“Dije: ‘No voy a regresar hasta que sea feliz”, agregó. En la nación europea, Klein continuó su formación en la Escuela de Teatro Cristina Rota y debutó formalmente como actor en 2016.

Centro Médico (2016), Velvet Colección (2017) y Fugitiva (2018) fueron algunas de las producciones para la pantalla chica española en las que participó en sus comienzos.

La película ¡Qué despadre! (2022), así como las series Preso No. 1 (2019), Coda 77 (2021) y Los ricos también lloran (2022) son los proyectos en los que más ha brillado en su México natal.

Además de la actuación, Diego es amante del tenis, un deporte que practica de forma profesional desde hace años. El artista también disfruta de ver películas y series y montar a caballo.