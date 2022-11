Érika Buenfil presume a sus ‘hijas’ en su nueva telenovela: “Hermosas como la madre”

Los últimos meses han sido de puras gratificaciones para Érika Buenfil. No solo porque todo va de maravillas en el terreno personal, sino también por los éxitos que sigue sumando en el profesional.

Y es que luego de haber conquistado a las audiencias en Vencer el pasado, la actriz regresó a los sets para grabar su nueva telenovela como protagonista madura: Perdona nuestros pecados.

Desde el pasado mes de octubre, la estrella se encuentra inmersa en las grabaciones en México de esta producción de Lucero Suárez para TelevisaUnivisión en la que interpreta a Estela Quiroga.

“La historia está superfuerte, es una telenovela muy fuerte. Tuve la suerte de que me llegara, de que Lucero pensara en mí para este proyecto”, afirmó a reporteros, entre ellos, Edén Dorantes.

En el proyecto, el personaje de la intérprete de 58 años es madre de varios hijos, incluyendo a la protagonista juvenil, encarnada por Oka Giner. Además, forma pareja con el actor Jorge Salinas.

“Soy una mamá de una familia de muchos hijos, muy adinerada en una hacienda; él es un hombre muy poderoso, entonces aparentemente soy una mujer muy sometida y muy tranquila”, dijo.

“Pero luego resulta que siempre no y me salen las uñas cuando veo ciertas cosas que no me gustan; en fin pasan cosas muy interesantes”, avanzó sobre su papel en la plática hace semanas.

Además de compartir detalles con la prensa, desde que arrancó el rodaje del melodrama encabezado por Emmanuel Palomares, la famosa ha publicado vistazos a la filmación en redes sociales.

En uno de los más recientes, la histrionisa se dejó ver posando al lado de dos de las jóvenes actrices de las que será madre en la piel de Estela dentro de la prometedora ficción.

Érika Buenfil posa con sus “hijas” en Perdona nuestros pecados

A través de su perfil en Instagram, Buenfil compartió este 8 de noviembre una postal en la que aparece junto a Giner y Dany Cordero, quienes dan vida a Elsa y Elena Quiroga, respectivamente.

En la instantánea, tomada en una de los sets de la telenovela, el trío de luminarias posa de lo más sonrientes sentadas sobre la cama de una de las habitaciones en donde se desarrolla la trama.

“Les presumo a mis hijas”, escribió la artista junto a la foto que, como era de esperarse, rápidamente se llenó de halagos tanto para ella como para las dos intérprete que serán sus retoños.

“Qué guapas todas”, “Perfectas”, “Muy lindas tus hijas, Érika”, “Cuanta belleza junta”, “Me muero por ver esta telenovela”, “Mamá guapa” y “Hermosas como la madre” son algunos comentarios en la red social, en donde cuenta con casi 5 millones de seguidores.

La telenovela Perdona nuestros pecados se trata de un remake de un exitoso melodrama homónimo chileno y se estrenará en la pantalla chica mexicana en algún momento de 2023.