“Igualdad en las canchas, pero ¿Y afuera?”: critican la participación de Dana Al Fardán en la inauguración del Mundial Qatar 2022

La firma de Àngels Barceló sobre el Mundial de #Qatar2022🇶🇦



¿Que mueren 6.500 trabajadores inmigrantes? No pasa nada.



¿Que la homosexualidad está penada con cárcel? No pasa nada.



¿Que el sexo fuera del matrimonio es delito? No pasa nada.



Lavado de imagen y aquí no pasa nada. pic.twitter.com/0Kk2g2VcO0