5 actores que tienen hermanos famosos y quizás no sabías: el de Chris Evans es guapo como él

En el mundo del espectáculo, hay varias estrellas que tienen familiares famosos, pero una gran parte del público desconoce que son parte de la misma familia y llevan el talento en la sangre.

Te puede interesar: Novia de Henry Cavill se parece a Shakira y tienen mucho en común: fotos que lo prueban

5 actores famosos con hermanos que también son estrellas

Por esto, a continuación, te presentamos 5 actores de Hollywood con hermanos que también se desenvuelven en la industria del entretenimiento aunque no todos saben que están vinculados.

Ben Affleck

El famoso actor y director estadounidense es hermano mayor del también intérprete Casey Affleck, quien se ha ganado varios galardones por su trabajo actoral al igual que Ben.

De hecho, en el año 2017, Casey se alzó con el premio Oscar al mejor actor por su actuación protagónica en la cinta Manchester By The Sea.

Los famosos han posado juntos para las cámaras en numerosos eventos, demostrando que mantienen unos sólidos lazos de hermandad.

Jake Gyllenhaal

El actor tiene una lista de éxitos tan extensa como la de su hermana, la famosa actriz y directora Maggie Gyllenhaal, quien ha actuado en proyectos como Mona Lisa Smile y The Dark Knight.

Los histriones, quienes además trabajaron juntos en la cinta Donnie Darko en el año 2001, no dudan en compartir en redes sociales vistazos a su linda relación fraternal y se apoyan en todo.

Chris Evans

El galán detrás del Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel no es el único con talento en su familia, pues su hermano Scott Evans es tan guapo, carismático y talentoso como él.

De hecho, el actor de 39 años de edad cuenta con grandes actuaciones en su trayectoria en proyectos para la pequeña y gran pantalla, como The Lovely Bones, Almost Love e Into the Dark.

Timothée Chalamet

El reconocido actor franco-estadounidense comparte su pasión por la interpretación con su hermana mayor, Pauline Chalamet, quien se desempeña como actriz, escritora y directora.

No obstante, esto no es lo único que tienen en común. Los hermanos también poseen un parecido físico impresionante que los fans de ambos señalan cada vez que posan juntos.

Dakota Fanning

La famosa actriz de I Am Sam es la hermana mayor de la también reconocida histrionisa Elle Fanning, quien ha logrado brillar en proyectos como The Great y Maleficent.

Sobre su relación, las luminarias han confesado ser muy unidas pese a sus diferencias. “Mi hermana, Elle, y yo somos muy unidas”, aseveró Dakota en una entrevista a Shape

“Siempre lo hemos sido. Somos muy diferentes, pero estamos muy conectadas. No hablamos todos los días, pero no es necesario. Simplemente tenemos ese vínculo especial”, agregó.

“No hay nadie a quien quiera tener más éxito en este negocio que mi hermana, y sé que ella quiere lo mismo para mí”, sentenció para zanjar cualquier rumor de rivalidad entre ambas.