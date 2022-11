“Odio cómo me veo”: Michelle Obama revela inseguridades con su físico y nos inspira a amarnos más

Las inseguridades sobre nuestra imagen personal son algo común en todas las mujeres, incluso en aquellas famosas como Michelle Obama, que pese a tener popularidad, dinero y éxito profesional, también dudan de sí mismas.

Y es que la sociedad ha impulsado tantos patrones de belleza, algunos inalcanzables, que pareciera que no importa lo que hagamos, siempre será insuficiente y estaremos comparándonos con otras constantemente.

Incluso, se ha llegado a reducir el valor de las mujeres solo a cómo lucen y su atractivo físico, por lo que muchas mujeres han empezado a cambiar esta narrativa al aceptarse tal como son.

Michelle Obama revela que tiene inseguridades sobre su físico

“Odio cómo me veo a todas horas, no importa qué”, confesó en la promoción de su libro The Light We Carry.

De acuerdo con Quién, la ex Primera Dama de Estados Unidos explicó que constantemente está luchando contra pensamientos negativos sobre su imagen, por lo que le toca hablarse de una manera más amable.

“Es realmente una pena que muchos de nosotros, especialmente mujeres, tenemos dificultades aceptando nuestra propia imagen sin destruirla y descifrar qué es lo que está mal”, dijo.

De hecho, cree que mucha de nuestra ansiedad e infelicidad en la vida proviene de no aceptarnos, algo con lo que lidiamos desde temprana edad, por la presión que se ejerce en las niñas y jóvenes, la cual no cesa incluso hasta en la adultez.

“Yo ya era alta cuando estaba en el jardín de infancia y a partir de ahí nunca dejé de crecer. Que se prestase tanta atención a mi estatura me provocó una nueva conciencia de quién era, una vaga sensación de otredad”, expresó en el texto Michelle Obama, dando ejemplo de ello.

“Necesitamos aprender cómo querernos a nosotras mismas tal cual somos. (...) La experiencia me ha enseñado que esta clase de autoconocimiento refuerza la seguridad en ti misma, lo que a su vez te hace estar más serena y ser capaz dever las cosas con distancia”, expresó.